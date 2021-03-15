Собчак вразив сільський туалет в Якутії (відео)

Телеведуча переконана в тому, що цивілізацію необхідно оцінювати за сортирами.

Відома російська телеведуча Ксенія Собчак була вражена сільським туалетом, який вона побачила під час поїздки до Якутії (РФ).

На своїй сторінці в Instagram Собчак розповіла, що їй сподобалася гостинність, а також традиції і "нордичний характер" цього російського регіону.

Ведуча додала, що придбала під час поїздки чай, суничне варення, а також костюми від місцевих дизайнерів.

"Але я завжди переконана — культуру та цивілізацію треба оцінювати за сортирами. На фото — сортир у народному театрі, у маленькому селі в трьох годинах їзди від Якутська, де ми знімали фільм", — написала Ксенія Собчак.

[ + – ] Повідомлення Ксенії Собчак

Нагадаємо, у квітні 2019 року Ксенія Собчак показала, як обіймала Володимира Зеленського, сидячи у нього на колінах. Російська телеведуча розповіла, як разом із президентом України працювала на одному акторському майданчику.

У березні 2018 року кандидатка в президенти РФ Ксенія Собчак розплакалася під час дебатів на телеканалі "Росія 1", які йшли в прямому ефірі на Далекий Схід. Після свого 30-секундного звернення до виборців Собчак поскаржилася, що інші кандидати постійно її перебивають. Також вона хотіла, щоб ведучий дебатів Володимир Соловйов відшкодував її час, відведений на виступ. Пізніше Собчак зі сльозами сказала, що лідер ЛДПР Володимир Жириновський не тільки не дає сказати їй ні слова, але ще й ображає її.

А в лютому того ж року Володимир Жириновський під час передвиборних дебатів нецензурно образив Ксенію Собчак. У лідера ЛДПР розгорілася суперечка з одним із кандидатів у президенти Сергієм Бабуріним. Під час дискусії Собчак звернулася до Жириновського й закликала його заспокоїтися. У відповідь політик назвав її "дурепою", після чого Собчак плеснула йому водою в обличчя. Жириновський вимагав прибрати її з ефіру і нецензурно вилаявся на її адресу.