Мать чирлидерши в США при помощи дипфейка пыталась разобраться с соперницами дочери

Не дожидаясь окончания расследования полиции, руководство команды исключило из ее состава всех участников инцидента.

Власти штата Пенсильвания обвинили 50-летнюю Рафаэлу Споун в кибер-домогательствах и изготовлении фальшивых видео.

Она якобы изготовила фальшивые видео с участием соперниц своей дочери, выступающих в одной команде чирлидинга Victory Vipers, и отправила их тренерам, пытаясь вывести детей из команды, заявили в полиции. Споун арестовали 4 марта.

На фальшивых видео (дипфейках) были "запечатлены" пьющие, курящие и обнаженные дети.

Они также были отправлены по крайней мере трем девушкам из группы Victory Vipers с сообщениями, призывающими этих девушек к самоубийству, сообщают местные СМИ со ссылкой на окружную прокуратуру.

Deepfake (дипфейк) — происходит от слов "глубинное обучение" (англ. Deep learning) и "подделка" (Fake). Это методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте. Она используется для соединения и наложения сгенерированных изображений и видео на исходные.

Согласно судебным документам, пока нет никаких указаний на то, что ее дочь-подросток знала, чем занимается ее мать.

В июле полицейские узнали, что одна из девочек получила оскорбительные текстовые сообщения с анонимного номера, а ее тренерам присылали фотографии ее обнаженной, пьяной и курящей вейпы. Еще две девушки пожаловались на получение фотографий, на которых они были изображены в бикини. Все это заставило заставило полицейских начать расследование.

Оказалось, что фотографии и видео были дипфейками, которые выглядели аутентичными.

Следователи смогли определить связь анонимного номера с IP-адресом, привязанным к конкретному частному дому, расположенному в 50 минутах к северу от Филадельфии. Детективы обыскали смартфон Споун и нашли доказательства, связывающие ее с номерами, которые использовались для отправки оскорбительных текстов и изображений.

[ + – ] Рафаэла Споун

Victory Vipers сообщила СМИ, что сотрудничала с полицией в ходе расследования и что "все участники инцидента больше не участвуют в нашей программе. У нас очень хорошо отработанная политика и очень строгая практика борьбы с буллингом". В команде подчеркнули, что инцидент произошел "вне ее площадки".

Напомним, в Сети активно распространяется видео, на котором Илон Маск, глава компании SpaceX поет песню "Трава у дома" в роли солиста советской рок-группы "Земляне". Это дипфейк-видео: с помощью искусственного интеллекта лицо Маска наложили на лицо солиста "Земляне" Игоря Романова.