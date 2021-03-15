Мати чирлідерки в США за допомогою дипфейку намагалася розібратися із суперницями дочки

Не чекаючи закінчення розслідування поліції, керівництво команди виключило з її складу всіх учасників інциденту.

Влада штату Пенсільванія звинуватила 50-річну Рафаель Споун у кібердомаганнях і виготовленні фальшивих відео.

Вона нібито виготовила фальшиві відео за участю суперниць своєї дочки, які виступають в одній команді чирлідингу Victory Vipers, і відправила їх тренерам, намагаючись вивести дітей з команди, заявили в поліції. Споун заарештували 4 березня.

На фальшивих відео (дипфейках) були "зображені" оголені діти, котрі пʼють та палять.

Вони також були відправлені принаймні трьом дівчатам з групи Victory Vipers з повідомленнями, що закликають цих дівчат до самогубства, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на окружну прокуратуру.

Deepfake (дипфейк) — походить від слів "глибинне навчання" (англ. Deep learning) і "підробка" (Fake). Це методика синтезу зображення, заснована на штучному інтелекті. Вона використовується для зʼєднання і накладення згенерованих зображень і відео.

Згідно з судовими документами, поки немає ніяких вказівок на те, що її дочка-підліток знала, чим займається її мати.

У липні поліцейські дізналися, що одна з дівчаток отримала образливі текстові повідомлення з анонімного номера, а її тренерам надсилали фотографії її оголеною та пʼяною. Ще дві дівчини поскаржилися на отримання фотографій, на яких вони були зображені в бікіні. Усе це змусило змусило поліцейських почати розслідування.

Виявилося, що фотографії і відео були дипфейками, які виглядали автентичними.

Слідчі змогли визначити звʼязок анонімного номера з IP-адресою, привʼязаною до конкретного приватного будинку, розташованому в 50 хвилинах на північ від Філадельфії. Детективи обшукали смартфон Споун і знайшли докази, що повʼязують її з номерами, які використовувалися для відправлення образливих текстів та зображень.

[ + – ] Рафаела Споун

Victory Vipers повідомила ЗМІ, що співпрацювала з поліцією в ході розслідування і що "всі учасники інциденту більше не беруть участь у нашій програмі. У нас дуже добре відпрацьована політика і дуже сувора практика боротьби з булінгом. У команді підкреслили, що інцидент стався "поза майданчиком".

Нагадаємо, що в мережі активно поширюється відео, на якому Ілон Маск, голова компанії SpaceX співає пісню "Трава у дома" в ролі соліста радянської рок-групи "Земляни". Це дипфейк-відео: за допомогою штучного інтелекту обличчя Маска наклали на обличчя соліста "Земляни" Ігоря Романова.