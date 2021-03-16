15 добровольцев во Франции отправились в добровольную изоляцию в пещеру на 40 дней

Участники эксперимента отказались от часов и телефонов ради изучения последствий изоляции без ощущения времени

15 добровольцев в возрасте от 27 до 50 лет отправились в добровольное заточение в пещере Ломбривс, которая находится в регионе Арьеж во Франции. В течении сорока дней они будут изучать последствия длительной изоляции без ощущения времени. Об этом пишет RFI.

Возраст добровольцев – от 27 до 50 лет. Среди них есть биолог, ювелир, школьный учитель математики, медсестра, нейробиолог, геофизик и несколько безработных. Возглавляет отряд добровольцев исследователь Кристиан Клот, известный путешественник и глава научно-исследовательского Института адаптации человека, цель которого — лучше понять когнитивные и физиологические механизмы адаптации человека к изменениям, быстрым или долгосрочным.

[ + – ] Участники эксперимента/Фото: Twitter Christian Clot

Клот известен своими самостоятельными экспедициями в труднодоступные регионы. В прошлом каскадер и спортсмен-экстремал, он в одиночку прошел маршруты горами Ирана, Верхоянскими горами в Якутии, предпринял вылазки в Патагонию и тропические леса Бразилии. Однако остальные члены эксперимента не так подготовлены к тому, что их ждет в пещере.

Добровольцы должны будут привыкнуть к температуре в 12 градусов и воздуху пещеры 95%-ной влажности, а также к жизни без естественного света. Электроэнергию они смогут вырабатывать с помощью системы водного велосипеда, а питьевую воду доставать с глубины в 45 метров.

[ + – ] Участники эксперимента отправляются в пещеру

В пещере оборудованы отдельные помещения для сна, для проживания и для проведения исследований топографии места, его флоры и фауны. В пещеру доставлены 4 тонны припасов, предназначенного для добровольцев.

Оснащенная датчиками, команда будет в режиме реального времени связана с исследователями, которые смогут иметь доступ к никогда ранее не использовавшимся данным о состоянии когнитивных и эмоциональных функций в таких условиях. Пещерный проект уже получил название Deep Time и продлиться до 22 апреля. "Потеря времени — это величайшая дезориентация, и именно этот аспект миссия Deep Time хочет лучше понять", — говорится в сообщении команды на веб-сайте.

[ + – ] Участники эксперимента в пещере

Кристиан Клот уже отметил, что в своем исследовании вдохновлялся опытом французского геолога Мишеля Сифра, который провел под землей в 1972 году около шести месяцев.