15 добровольців у Франції вирушили в добровільну ізоляцію в печеру на 40 днів

Учасники експерименту відмовилися від годинників та телефонів заради вивчення наслідків ізоляції без відчуття часу.

15 добровольців віком від 27 до 50 років вирушили в добровільне увʼязнення в печері Ломбрівс, яка знаходиться в регіоні Арʼєж у Франції. Протягом сорока днів вони вивчатимуть наслідки тривалої ізоляції без відчуття часу. Про це пише RFI.

Вік добровольців — від 27 до 50 років. Серед них є біолог, ювелір, шкільний учитель математики, медсестра, нейробіолог, геофізик і кілька безробітних. Очолює загін добровольців дослідник Крістіан Клотен, відомий мандрівник і глава науково-дослідного Інституту адаптації людини, мета якого — краще зрозуміти когнітивні та фізіологічні механізми адаптації людини до змін, швидких або довгострокових.

[ + – ] Учасники експерименту/Фото: Twitter Christian Clot

Клотен відомий своїми самостійними експедиціями у важкодоступні регіони. У минулому каскадер і спортсмен-екстремал, він самотужки пройшов маршрути горами Ірану, Верхоянськими горами в Якутії, зробив вилазки в Патагонії і тропічні ліси Бразилії. Однак інші члени експерименту не так підготовлені до того, що їх чекає в печері.

Добровольці повинні будуть звикнути до температури 12 градусів і повітря печери 95%-ї вологості, а також до життя без природного світла. Електроенергію вони зможуть виробляти за допомогою системи водного велосипеда, а питну воду діставати з глибини 45 метрів.

[ + – ] Учасники експерименту вирушають в печеру

У печері обладнані окремі приміщення для сну, для проживання і для проведення досліджень топографії місця, його флори та фауни. У печеру доставлені 4 тонни припасів, призначеного для добровольців.

Оснащена датчиками, команда буде в режимі реального часу повʼязана з дослідниками, які зможуть мати доступ до даними про стан когнітивних і емоційних функцій, що раніше не використовувалися, у таких умовах. Печерний проект вже отримав назву Deep Time і триватиме до 22 квітня. "Втрата часу — це найбільша дезорієнтація, і саме цей аспект місія Deep Time хоче краще зрозуміти", — йдеться в повідомленні команди на веб-сайті.

[ + – ] Учасники експерименту в печері

Крістіан Клотен вже зазначив, що в своєму дослідженні надихався досвідом французького геолога Мішеля Сіфра, який провів під землею в 1972 році майже шість місяців.