ВОЗ: вакцина Johnson&Johnson эффективна против мутаций COVID-19

Вакцину рекомендуют использовать"в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

Вакцина Johnson&Johnson имеет высокую эффективность против новых штаммов коронавируса, поэтому ее рекомендуют использовать в странах, где циркулируют мутации COVID-19.

Об этом заявил глава Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации Всемирной организации здравоохранения Алехандро Кравиото, сообщает CGTN.

По словам Кравиото, вакцина доказала свою эффективность "в странах, где распространены различные варианты" COVID-19.

"После изучения доказательств у нас есть вакцина, которая доказала свою безопасность и показала необходимую эффективность, чтобы мы могли рекомендовать ее для использования людям старше 18 лет без ограничения по возрасту", – сказал эксперт.

Отметим, антикоронавирусная вакцина Janssen, которая была разработана американской компанией Johnson&Johnson, получила одобрение от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА).

Ранее сообщалось, что вакцина компании Janssen, принадлежащая американской корпорации Johnson & Johnson будет стоить не более 10 долларов за одну дозу. Компания планирует произвести не менее 1 млрд доз вакцины к концу 2021 года.