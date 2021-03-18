ВООЗ: вакцина Johnson & Johnson ефективна проти мутацій COVID-19

Вакцину рекомендують використовувати "в країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

Вакцина Johnson & Johnson має високу ефективність проти нових штамів коронавірусу, тому її рекомендують використовувати в країнах, де циркулюють мутації COVID-19.

Про це заявив голова Стратегічної консультативної групи експертів з імунізації Всесвітньої організації охорони здоров'я Алехандро Кравіото, повідомляє CGTN.

За словами Кравіото, вакцина довела свою ефективність "у країнах, де поширені різні варіанти" COVID-19.

"Після вивчення доказів у нас є вакцина, яка довела свою безпеку і показала необхідну ефективність, щоб ми могли рекомендувати її для використання людям старше 18 років без обмеження за віком", — сказав експерт.

Зазначимо, що антикоронавірусна вакцина Janssen, яка була розроблена американською компанією Johnson & Johnson, отримала схвалення від Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА).

Раніше повідомлялося, що вакцина компанії Janssen, що належить американській корпорації Johnson & Johnson, буде коштувати не більше 10 доларів за одну дозу. Компанія планує виробити не менше 1 млрд доз вакцини до кінця 2021 року.