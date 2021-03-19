Кот в Италии заразился британским штаммом коронавируса

Однако сейчас животное уже поправляется

Кот в итальянском городе Новара заразился британским штаммом COVID-19. И пока является первым животным в стране, а, возможно, и в мире, у которого был выявлен данный штамм. Об этом пишет La Stampa.

Домашний породистый кот заразился от своих хозяев через десять дней после того, как у них диагностировали болезнь. Хозяева заметили, что у животного появились проблемы с дыханием и обратились к ветеринару.

Сейчас и люди, и их питомец выздоравливают.

А врачи напоминают, что больные коронавирусом должны минимизировать контакты с домашними животными. Потому как COVID-19 передается от людей к животным, а не наоборот. И коты весьма уязвимы к заболеванию.

В прошлом году в китайской провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса, были протестированы несколько сотен котов и результаты тестов показали, что у 15% животных уже есть антитела, что указывает на то, что они переболели COVID-19.

Тесты, проведенные в Южной Корее, Японии, Европе и США, также подтвердили наличие антител к COVID-19 у домашних кошек.

Между тем несколько зоопарков, в том числе в США, Швеции и Испании, подтвердили, что тигры и львы также могут заразиться.

Неясно, как произошло заражение больших кошек, однако предполагается, что они подхватили болезнь от служащих зоопарка, которые присматривали за ними. Другие животные также оказались восприимчивыми к COVID-19, включая домашних собак, человекообразных обезьян и норок.