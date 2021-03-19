Кіт в Італії заразився британським штамом коронавірусу

Однак зараз тварина вже одужує.

Кіт в італійському місті Новара заразився британським штамом COVID-19. І поки є першою твариною в країні, а, можливо, і в світі, в якої був зафіксований цей штам. Про це пише La Stampa.

Домашній породистий кіт заразився від своїх господарів через десять днів після того, як у них діагностували хворобу. Господарі помітили, що в тварини з'явилися проблеми з диханням і звернулися до ветеринара.

Зараз і люди, і їхній вихованець одужують.

А лікарі нагадують, що хворі коронавірусом повинні мінімізувати контакти з домашніми тваринами. Тому що COVID-19 передається від людей до тварин, а не навпаки. І коти дуже вразливі до захворювання.

Минулого року в китайській провінції Хубей, звідки почалося поширення коронавірусу, були протестовані кілька сотень котів і результати тестів показали, що в 15% тварин вже є антитіла, що вказує на те, що вони перехворіли COVID-19.

Тести, проведені в Південній Кореї, Японії, Європі та США, також підтвердили наявність антитіл до COVID-19 у домашніх кішок.

Тим часом кілька зоопарків, зокрема в США, Швеції та Іспанії, підтвердили, що тигри й леви також можуть заразитися.

Незрозуміло, як відбулося зараження великих кішок, проте передбачається, що вони підхопили хворобу від службовців зоопарку, які доглядали за ними. Інші тварини також виявилися сприйнятливими до COVID-19, враховуючи домашніх собак, людиноподібних мавп і норок.