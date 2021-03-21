В российском цирке подрались слоны во время представления (видео)

Один слон повалил сородича на бок и со всей силы пинал его хоботом. Зрители успели разбежаться.

В российском городе Казань во время циркового представления на арене подрались слоны.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя цирка.

Судя по видеокадрам, один слон повалил сородича на бок и со всей силы пинал его хоботом. Обессиленная жертва нападения пыталась встать на лапы, но не смогла. Дрессировщики при этом пытались их разнять, но у них это вышло не сразу. Оба животных оказались на бортике манежа, непосредственно около зрительских мест.

Зрители успели разбежаться и не пострадали. Причина произошедшего пока неизвестна.

"Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал", – сказали в цирке.

Следующее представление отменено "по техническим причинам".

Отметим, ранее львица напала на трехлетнюю девочку во время представления в цирке в Краснодарском крае России. Животное набросилось на ребенка, сидевшего в первом ряду.

А во время сафари в Южной Африке дикий буйвол убил охотника, который перед этим застрелил его сородича.