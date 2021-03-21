У російському цирку побилися слони під час вистави (відео)

Один слон повалив сородича на бік і з усієї сили бив його хоботом. Глядачі встигли розбігтися.

У російському місті Казань під час циркової вистави на арені побилися слони.

Про це пише РІА Новини з посиланням на представника цирку.

Судячи з відеокадрів, один слон повалив сородича на бік і з усієї сили бив його хоботом. Знесилена жертва нападу намагалася встати на лапи, але не змогла. Дресирувальники при цьому намагалися їх розняти, але у них це вийшло не відразу. Обидві тварини опинилися на борту манежу, безпосередньо біля глядацьких місць.

Глядачі встигли розбігтися і не постраждали. Причина події поки невідома.

"Під час представлення один слон повалив іншого, дресирувальники відігнали його, ніхто не постраждав", — сказали в цирку.

Наступна вистава скасована "з технічних причин".

Відзначимо, раніше левиця напала на трирічну дівчинку під час вистави в цирку в Краснодарському краї Росії. Тварина накинулася на дитину, яка сиділа у першому ряду.

А під час сафарі в Південній Африці дикий буйвол вбив мисливця, який перед цим застрелив його родича.