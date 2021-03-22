"Президентский люкс": журналисты показали, в каких условиях якобы живет сын Лукашенко (фото)
Для сына Лукашенко, по утверждению оппозиционных журналистов, отведено несколько комнат, каждая размером "с двушку".
Журналисты показали, где якобы живет младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко — Николай. Об этом сообщает NEXTA.
По утверждению журналистов, во Дворце независимости в Минске — официальной резиденции президента Беларуси, есть отдельное крыло, куда вход закрыт для сотрудников.
"Там располагаются хоромы Лукашенко, его купальни, сауна, дегустационный зал и даже личный кинотеатр", — утверждает оппозиционное издание.
Сказано, что для сына Лукашенко якобы отведены собственный санузел, спальня и комната для досуга. "Каждое помещение размером с небольшую "двушку".
Для Николая есть iMac за несколько тысяч долларов, книги, модели кораблей и солдатиков.
"Одним словом, жить можно. К тому же, в последние годы Коля и так большинство времени проводил в другой резиденции — в Острошицком Городке", — сказано в сообщении.
Напомним, за его редкими появлениями на публике следят тысячи юных леди из стран постсоветского пространства, а в самой Беларуси шутят, что через 10 лет им придется выбирать уже между двумя Лукашенко. Фокус собрал самые интересные факты и подробности о Николае Лукашенко – "первом сыне" Беларуси.