"Президентський люкс": журналісти показали, у яких умовах нібито живе син Лукашенка (фото)
Для сина Лукашенка, за твердженням опозиційних журналістів, відведено кілька кімнат, кожна розміром "з двушку".
Журналісти показали, де нібито живе молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка — Микола. Про це повідомляє NEXTA.
За твердженням журналістів, у Палаці незалежності в Мінську — офіційній резиденції президента Білорусі, є окреме крило, куди вхід закритий для співробітників.
"Там розташовуються хороми Лукашенка, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр", — стверджує опозиційне видання.
Сказано, що для сина Лукашенка нібито відведені власний санвузол, спальня і кімната для дозвілля. "Кожне приміщення розміром з невелику "двушку".
Для Миколи є iMac за кілька тисяч доларів, книги, моделі кораблів і солдатиків.
"Одним словом, жити можна. До того ж, в останні роки Коля і так більшість часу проводив в інший резиденції — в Острошицькому Городку", — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що за його рідкісними появами на публіці стежать тисячі юних леді з країн пострадянського простору, а в самій Білорусі жартують, що через 10 років їм доведеться вибирати вже між двома Лукашенками. Фокус зібрав найцікавіші факти і подробиці про Миколу Лукашенка — "першого сина" Білорусі.