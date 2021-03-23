Во Франции спустя 4 года деятельности закрыли "центр ДНР"

Апелляционный суд, рассказал глава МИД Украины, признал "центр" ничтожным и основанным незаконно.

Во Франции апелляционный суд решил закрыть так называемый "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно.

Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Официально подтверждаю: апелляционный суд во Франции закрыл т. н. "центр ДНР" в Марселе, признал его ничтожным и основанным незаконно", – отметил министр.

Он добавил, что данная ассоциация будет распущена, ее помещения закрыты, а собрания членов запрещены.

"Мы долго боролись и победили. Благодарен суду за справедливое решение", – добавил министр.

В свою очередь "глава центра" Юбер Файяр расценил это решение как "посягательство на свободу слова", передает ТАСС.

Он отметил, что "апелляционный суд Экс-ан-Прованса принял это решение несмотря на то, что суд первой инстанции ранее признал законность ассоциации".

Отметим, "представительство ДНР" в Марселе открыли в сентябре 2017 года в статусе общественного объединения. На открытии присутствовали несколько малоизвестных французских политиков и российские журналисты.

Центр возглавил Юбер Файяр, который был провозглашен "почетным представителем ДНР" во Франции. В апреле 2019 года Файяра обвинили в сутенерстве.

В сентябре 2018 года французский суд отказался закрыть "официальный центр ДНР". Судьи не увидели в деятельности центра нарушений Венской Конвенции 1964 года и не обнаружили фактов узурпации консульских полномочий "представительством "ДНР " во Франции.