У Марселі через 4 роки діяльності закрили "центр ДНР"

Апеляційний суд Франції визнав "центр ДНР" нікчемним і заснованим незаконно.

У Франції апеляційний суд вирішив закрити так званий "центр ДНР" у Марселі, визнав його недійсним і заснованим незаконно.

Про це в своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Офіційно підтверджую: апеляційний суд у Франції закрив т. з. "Центр ДНР" у Марселі, визнав його недійсним і заснованим незаконно", — зазначив міністр.

Він додав, що ця асоціація буде розпущена, її приміщення закриті, а збори членів заборонені.

"Ми довго боролися і перемогли. Вдячний суду за справедливе рішення", — додав міністр.

Зі свого боку, "глава центру" Юбер Файяр розцінив це рішення як "зазіхання на свободу слова", передає ТАСС.

Він зазначив, що "апеляційний суд Екс-ан-Провансу ухвалив це рішення незважаючи на те, що суд першої інстанції раніше визнав законність асоціації".

Зазначимо, "представництво ДНР" у Марселі відкрили у вересні 2017 року в статусі громадського об'єднання. На відкритті були присутні кілька маловідомих французьких політиків і російські журналісти.

Центр очолив Юбер Файяр, який був проголошений "почесним представником ДНР" у Франції. У квітні 2019 року Файяра звинуватили в сутенерстві.

У вересні 2018 французький суд відмовився закрити "офіційний центр ДНР". Судді не побачили в діяльності центру порушень Віденської Конвенції 1964 року і не зафіксували фактів узурпації консульських повноважень "представництвом" ДНР "у Франції.