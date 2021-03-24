Дневник американской домохозяйки 1950-х произвел фурор в TikTok

Пользователь этой соцсети случайно купил дневник 1957 года в комиссионном магазине

Пользователь TikTok под ником @otherworlddesign приобрел в комиссионном магазине дневник американской домохозяйки по имени Нелли 1957 года и стал показывать записи из него в своем профиле. Оказалось, что желающих узнать о том, что происходило более 60 лет назад – довольно много. Видео @otherworlddesign набрало уже более миллиона просмотров. Об этом пишет Daily Mail.

Судя по дневнику, Нелли жила где-то на юго-западе США, иногда посещала Альбукерке в штате Нью-Мексико и заезжала в Техас. У Нелли была подруга по имени Винни и внучка Вики.

Нелли вела дневник тщательно, каждый день записывая все, что считала важным. И, если верить ее записям, то жизнь американской домохозяйки в 1957 была не слишком богата на события.

[ + – ] Запись о том, что подруга Винни позвала Нелли на обед [ + – ] Запись о путешествии и обеде в Техасе

Так, в одной из записей Нелли отметила, что "ничего не делала, а только ела целый день". В какой-то день она записала, что съездила за катушками серебристых ниток и сделала две пары шлепанцев.

В марте Нелли отметила, что наконец-то избавилась от рождественских украшений и убрала поздравительные открытки.

А еще в одной записи значилось, что ее почему-то доставила домой полиция. Кроме этого Нелли писала о телешоу, популярных в то время и даже посвятила пару строк беспрецедентному на тот момент событию: в телешоу "90 Day Fiancé" показали свадьбу афроамериканцев. "Сегодня была цветная свадьба, и она такая же красивая, как и другие", — написала Нелли. А нынешний владелец ее дневника провел небольшое расследование и сообщил, что речь шла о бракосочетании Ширли Робинсон и Эрнеста Браун, первом подобном торжестве, показанном в телешоу.

[ + – ] Запись Нелли о том, как ее привезла домой полиция [ + – ] Запись о "цветной свадьбе"

Также интересны короткие заметки Нелли о ценах 1950-х гг. в США. Так, во время своего путешествия в Альбукерке она записала, что в ресторане Flying Sea кофе с пирогом обошлись ей всего в 31 цент. А ужин в Амарилло, Техас – в 55 центов.