Щоденник американської домогосподарки 1950-х справив фурор в TikTok

Користувач цієї соцмережі випадково купив щоденник 1957 року у комісійному магазині.

Користувач TikTok під ніком @otherworlddesign придбав у комісійному магазині щоденник американської домогосподарки на імʼя Неллі 1957 року і став показувати записи з нього у своєму профілі. Виявилося, що охочих дізнатися про те, що відбувалося більше 60 років тому — досить багато. Відео @otherworlddesign набрало вже більше мільйона переглядів. Про це пише Daily Mail.

Судячи з щоденника, Неллі жила десь на південному заході США, іноді відвідувала Альбукерке у штаті Нью-Мексико і заїжджала в Техас. У Неллі була подруга на імʼя Вінні і внучка Вікі.

Неллі вела щоденник ретельно, кожен день записуючи все, що вважала важливим. І, якщо вірити її записам, то життя американської домогосподарки у 1957 була не дуже багатим на події.

[ + – ] Запис про те, що подруга Вінні покликала Неллі на обід [ + – ] Запис про подорож і обіді в Техасі

Так, в одному із записів Неллі зазначила, що "нічого не робила, а тільки їла цілий день". В якийсь день вона записала, що з'їздила за котушками сріблястих ниток і зробила дві пари шльопанців.

У березні Неллі зазначила, що нарешті позбулася від різдвяних прикрас і прибрала вітальні листівки.

А ще в одному записі значилося, що її чомусь доставила додому поліція. Крім цього Неллі писала про популярні тоді телешоу і навіть присвятила кілька рядків безпрецедентній для того часу події: в телешоу "90 Day Fiancé" показали весілля афроамериканців. "Сьогодні було кольорове весілля, і воно така ж красиве, як і інші", — написала Неллі. А нинішній власник її щоденника провів невелике розслідування і повідомив, що йшлося про одруження Ширлі Робінсон і Ернеста Брауна, перше подібне свято, показане у телешоу.

[ + – ] Запис Неллі про те, як її привезла додому поліція [ + – ] Запис про "кольорове весілля"

Також цікаві короткі замітки Неллі про ціни 1950-х років у США. Так, під час своєї подорожі в Альбукерке вона записала, що в ресторані Flying Sea кави з пирогом обійшлися їй всього у 31 цент. А вечеря в Амарілло, Техас — у 55 центів.