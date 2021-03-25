Знаменитый Гентский алтарь получил "дом" из пуленепробиваемого стекла за 30 миллионов евро

Шедевр, написанный в 1432 году, является одним из самых "похищаемых" предметов искусства в мире

Знаменитый Гентский алтарь, написанный Губертом и Яном ван Эйками в XV веке, получил новый безопасный "дом" из пуленепробиваемого стекла за 30 миллионов евро. И выставлен в кафедральном соборе Святого Бавона в бельгийском городе Гент, как и задумывал шесть веков его заказчик, Йос Вейдт. Об этом пишет The Guardian.

Алтарь состоит из 24 панелей, на которых изображены 258 человеческих фигур. Высота алтаря в центральной части достигает трех с половиной метров, ширина в раскрытом виде — пять метров. Картины, из которых состоит алтарь, расположены на внешней и внутренней стороне

[ + – ] Гентский алтарь

Темой алтаря является поклонение Агнцу из Откровения Иоанна Богослова, согласно которому пророки, праотцы, апостолы, мученики и святые стекаются к алтарю, на котором стоит Агнец, символизирующий Христа. На внешних створках изображены сам Йос Вейдт и его супруга.

[ + – ] Внешние створки алтаря на реставрации

В новой витрине драгоценный алтарь будет в безопасности, также здесь поддерживаются идеальные условия для его сохранения. Кроме этого, в соборе была проведена реконструкция, чтобы алтарь предстал в наилучшем виде.

Гентский алтарь на протяжении 600 лет неоднократно похищался и разбирался на части. Так, в 1566 году кальвинисты хотели подарить алтарь английской королеве Елизавете I в благодарность за помощь в войне с Испанией, но тогда его отстоял наследник Йоса Вейдта. Его пытались сжечь, а в 1781 году австрийскому императору Иосифу II не понравились обнаженные изображения Адама и Евы, их сняли и убрали в церковную библиотеку.

[ + – ] Гентский алтарь в соборе Святого Бавона/Все фото: Sint-Baafskathedraal Gent

В 1792 году французы вывезли четыре центральные части алтаря в Лувр. В Гент их вернул Людовик XVIII.

Позднее викарий собора похитил несколько створок, и продал их брюссельскому торговцу. Во время Первой мировой войны германские войска, вступившие в Бельгию в 1914 году, пытались найти части Гентского алтаря и увезти их в Германию. В 1934 году была похищена створка алтаря с изображением "Праведных судей". Ее так и не нашли, и в 1941 году она была заменена копией работы художника ван дер Фекена.

[ + – ] Гентский алтарь в соляных шахтах в 1945 году/Фото: Smithsonian Institution

В 1940 года алтарь на трех грузовиках был вывезен во Францию и помещен на хранение в замок По. Далее алтарь переправили в замок Нойшванштайн в Баварии. В конце Второй мировой войны алтарь и другие произведения искусства были спрятаны в соляных шахтах и их должны были взорвать, однако этого не допустили австрийские партизаны. Только в 1945 году, когда Австрия была под контролем американцев, бесценные произведения искусства извлекли из шахт и Гентский алтарь вернулся в Бельгию.