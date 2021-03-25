Знаменитий Гентський вівтар отримав "будинок" з куленепробивного скла за 30 мільйонів євро

Шедевр, написаний у 1432 році, є одним з найбільш "привабливих для злочинців" предметів мистецтва у світі

Знаменитий Гентський вівтар, написаний Губертом і Яном ван Ейками в XV столітті, отримав новий безпечний "будинок" з куленепробивного скла за 30 мільйонів євро. І виставлений у кафедральному соборі Святого Бавона в бельгійському місті Гент, як і задумував шість століть його замовник, Йос Вейдт. Про це пише The Guardian.

Вівтар складається з 24 панелей, на яких зображені 258 людських фігур. Висота вівтаря в центральній частині сягає трьох з половиною метрів, ширина в розкритому вигляді — п'ять метрів. Картини, з яких складається вівтар, розташовані на зовнішній і внутрішній стороні

[ + – ] Гентський вівтар

Темою вівтаря є поклоніння Агнцеві з Одкровення Іоанна Богослова, згідно з яким пророки, праотці, апостоли, мученики і святі стікаються до вівтаря, на якому стоїть Агнець, що символізує Христа. На зовнішніх стулках зображені сам Йос Вейдт і його дружина.

[ + – ] Зовнішні стулки вівтаря на реставрації

У новій вітрині дорогоцінний вівтар буде в безпеці, також тут підтримуються ідеальні умови для його збереження. Крім цього, у соборі була проведена реконструкція, щоб вівтар постав у найкращому вигляді.

Гентський вівтар протягом 600 років неодноразово викрадали і розбирали на частини. Так, у 1566 році кальвіністи хотіли подарувати вівтар англійській королеві Єлизаветі I в подяку за допомогу у війні з Іспанією, але тоді його відстояв спадкоємець Йоса Вейдта. Його намагалися спалити, а в 1781 році австрійському імператору Йосипу II не сподобалися оголені зображення Адама і Єви, їх зняли і прибрали в церковну бібліотеку.

[ + – ] Гентський вівтар у соборі Святого Бавона/Всі фото: Sint-Baafskathedraal Gent

У 1792 році французи вивезли чотири центральні частини вівтаря в Лувр. У Гент їх повернув Людовик XVIII.

Пізніше вікарій собору викрав кілька стулок, і продав їх брюссельському торговцю. Під час Першої світової війни німецькі війська, що вступили в Бельгію в 1914 році, намагалися знайти частини Гентського вівтаря і відвезти їх до Німеччини. У 1934 році була викрадена стулка вівтаря із зображенням "праведних суддів". Її так і не знайшли, і в 1941 році вона була замінена копією роботи художника Ван дер Фекена.

[ + – ] Гентський вівтар у соляних шахтах у 1945 році/Фото: Smithsonian Institution

У 1940 році вівтар на трьох вантажівках був вивезений до Франції і поміщений на зберігання в замок По. Далі вівтар переправили в замок Нойшванштайн у Баварії. У кінці Другої світової війни вівтар та інші твори мистецтва були заховані в соляних шахтах і їх повинні були підірвати, однак цього не допустили австрійські партизани. Тільки в 1945 році, коли Австрія була під контролем американців, безцінні твори мистецтва витягли з шахт і Гентський вівтар повернувся до Бельгії.