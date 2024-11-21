Банан, приклеєний скотчем до стіни, продали на аукціоні за $6,2 млн (відео)

Після більш ніж 6 хвилин спекотних торгів Джен Хуа, заступник голови Sotheby's Asia і голова Sotheby's China, зробила переможну ставку від імені Джастіна Сана, китайського колекціонера і засновника криптовалютної платформи TRON.

Робота італійського художника Мауріціо Каттелана під назвою "Комік", що являє собою банан, приклеєний до стіни скотчем, пішла з аукціону творів мистецтва Sotheby's за $6,2 млн, пише Reuters. За твір мистецтва учасники торгів боролися в залі, онлайн і телефоном.

Під час торгів стартова ціна лота зросла з $800 тис. до $5,2 млн, хоча представники аукціону були впевнені, що вона не підніметься вище $1.5 млн. Остаточну ціну ще на мільйон збільшила комісія.

За ці гроші новий власник отримає банан, клейку стрічку, сертифікат автентичності та докладну інструкцію від художника про те, як правильно встановити інсталяцію.

Покупцем банана став китайський колекціонер і засновник криптовалюти TRON Джастін Сан, який зробив ставку телефоном. Він заплатив криптовалютою, і покупець повинен буде замінити банан, коли він згниє.

Джастін Сан

За словами Сана, коли він уперше почув про цю роботу 2019 року, то подумав, що вона геніальна. А коли дізнався, що вона знову на ринку, то зрозумів, що має її роздобути.

" Гумор і почуття пригод Каттелана знаходять у мені глибокий відгук, і я схвильований тим, що тепер є її гордим володарем. Це не просто витвір мистецтва. Він являє собою культурний феномен, який пов'язує світи мистецтва, мемів і криптовалютної спільноти. Я вірю, що ця робота надихне на більшу кількість роздумів і обговорень у майбутньому і стане частиною історії", — заявив володар "Коміку". Він пообіцяв з'їсти банан, як це зробили принаймні два глядачі в інших галереях під час подорожі роботи світом.

Робота Каттелана вразила світ мистецтва своїм дебютом на Art Basel у Маямі 2019 року, зібравши такий великий натовп, що експозицію довелося прибрати в цілях громадської безпеки і для захисту інших виставлених робіт.

Експерти з мистецтва заявили у відеоролику Sotheby's про "Коміка", що цей твір смішний, абсурдний і символізує надмірності ринку мистецтва, порівнявши його з роботою Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею", що розлетілася на шматки під час аукціону Sotheby's у Лондоні 2018 року.

Мауріціо Каттелан відомий іншими сміливими роботами, такими як золотий унітаз і скульптура тата, збитого метеоритом.

Раніше Фокус писав, що на аукціоні продали годинник капітана-рятувальника пасажирів "Титаніка".