Банан, приклеенный скотчем к стене, продали на аукционе за $6,2 млн (видео)

После более чем 6 минут жарких торгов Джен Хуа, заместитель председателя Sotheby’s Asia и председатель Sotheby’s China, сделала победную ставку от имени Джастина Сана, китайского коллекционера и основателя криптовалютной платформы TRON.

Работа итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комик", представляющая собой банан, приклеенный к стене скотчем, ушла с аукциона произведений искусства Sotheby's за $6,2 млн, пишет Reuters. За произведение искусства участники торгов боролись в зале, онлайн и по телефону.

Во время торгов стартовая цена лота выросла с $800 тыс. до $5,2 млн, хотя представители аукциона были уверены, что она не поднимется выше $1.5млн. Окончательную цену еще на миллион увеличила комиссия.

За эти деньги новый обладатель получит банан, клейкую ленту, сертификат подлинности и подробную инструкцию от художника о том, как правильно установить инсталляцию

Покупателем банана стал китайский коллекционер и основатель криптовалюты TRON Джастин Сан, который сделал ставку по телефону. Он заплатил криптовалютой, и покупатель должен будет заменить банан, когда он сгниет.

Джастин Сан

По словам Сана, когда он впервые услышал об этой работе в 2019 году, то подумал, что она гениальна. А когда узнал, что она снова на рынке, то понял, что должен ее заполучить.

" Юмор и чувство приключений Каттелана находят во мне глубокий отклик, и я взволнован тем, что теперь являюсь ее гордым обладателем. Это не просто произведение искусства. Оно представляет собой культурный феномен, который связывает миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества. Я верю, что эта работа вдохновит на большее количество размышлений и обсуждений в будущем и станет частью истории", – заявил обладатель "Комика". Он пообещал съесть банан, как это сделали по крайней мере два зрителя в других галереях во время путешествия работы по миру.

Работа Каттелана потрясла мир искусства своим дебютом на Art Basel в Майами в 2019 году, собрав такую ​​большую толпу, что экспозицию пришлось убрать в целях общественной безопасности и для защиты других выставленных работ.

Эксперты по искусству заявили в видеоролике Sotheby's о "Комике", что это произведение смешное, абсурдное и символизирует излишества рынка искусства, сравнив ее с работой Бэнкси "Девочка с воздушным шаром", которая разлетелась на куски во время аукциона Sotheby's в Лондоне в 2018 году.

Маурицио Каттелан известен другими смелыми работами, такими как золотой унитаз и скульптура папы, сбитого метеоритом.

Ранее Фокус писал, что на аукционе продали часы капитана-спасателя пассажиров "Титаника".