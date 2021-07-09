Форвард збірної України може перейти в європейський топ-клуб — ЗМІ

Гранди світового футболу вишикувалися в чергу за форвардом збірної України.

Нападник збірної України Роман Яремчук близький до того, щоб продовжити карʼєру в європейському топ-клубі.

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Переговори з українським нападником почала легендарна португальська "Бенфіка", повідомляє італійський журналіст Джанлука Ді Марціо.

А іспанське видання elgoldigital, у свою чергу, повідомило про інтерес до Яремчука з чемпіонату Іспанії — свою пропозицію для українця готує "Бетіс".

На чемпіонаті Європи з футболу Роман Яремчук забив два голи: перший — у ворота збірної Нідерландів (2: 3), а другий — у ворота Північної Македонії (2: 1). Успіхи футболіста не залишили його без уваги європейських клубів: інтерес до Яремчука виявляв лондонський "Арсенал".

Нагадаємо, на поточному тижні стало відомо, що президента "Бенфіки" разом з його сином і бізнес-партнерами заарештувала поліція. Бізнесменам інкримінують шахрайство, відмивання грошей і податкові махінації.

Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гаррі Магвайр і Джордан Гендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.

На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи на лаунж-барі для всіх охочих.

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