Емоції вболівальників, автографи Зінченка: що відбувалося в готелі після матчу Україна — Англія (відео)

Після матчу зі збірною Англії під готель де жила збірна України в Римі, приїхали вболівальники

Влоги vZbirna, який веде прес-аташе головного тренера національної збірної Микола Васильков, показав, що відбувалося в готелі збірної України після поразки від збірної Англії.

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На післяматчевій прес-конференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи лаунж-бар для всіх бажаючих.

Збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко зазначив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.

Нагадаємо, протягом Євро-2020 Україна регулярно стикалася з кадровими проблемами. У матчі 1-го туру групового етапу проти Нідерландів (2: 3) травму отримав Олександр Зубков. Він продовжував тренуватися в команді, але більше не зіграв ні в одному з матчів Євро-2020.

У матчі проти збірної Швеції травму отримав Артем Бесєдін — захисник збірної Швеції Маркус Данієльсон врізався прямою ногою в коліно українському футболісту. Після проведеного обстеження, у Бесєдіна діагностована гиперєкстензия (переразгибание) в колінному суглобі, яка викликала таку велику травму.

Перед матчем проти збірної Англії стало відомо, що Україна не допоможе Руслан Малиновський, який зіткнувся з м'язової травмою.

На Євро-2020 збірна України програла Нідерландам (2: 3), обіграла Північну Македонію (2: 1) і поступилася Австрії (0: 1) на стадії групового етапу, а в 1/8 перемогла збірну Швеції.

За збірну не соромно, за поразку — прикро. 5 висновків з виступу України на Євро-2020.