Украина добыла первую победу на Евро-2020 благодаря голам Ярмоленко и Яремчука

Подопечные Андрея Шевченко добыли первую победу на чемпионате Европы, обыграв команду Северной Македонии

После матча с Нидерландами тренерский штаб сборной Украины должен был решить проблему, кто сыграет на позиции левого вингера после травмы Александра Зубкова. Главный тренер Андрей Шевченко доверил место в старте полузащитнику Николаю Шапаренко, что позволило укрепить среднюю линию и добавить вариативности и гибкости в тактическую расстановку нашей сборной на матч с Северной Македонией.

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Шевченко не ошибся – сборная Украины уже практически сделала игру по итогам первого тайма. Сначала Андрей Ярмоленко подкараулил на угловом защиту Северной Македонии, отличившись после скидки пяткой от Александра Караваева, а потом он же вывел на ударную позицию Романа Яремчука, которому осталось только переиграть кипера.

Украинцы могли забить и третий мяч к перерыву, однако аргентинский судья Фернандо Рапалини не назначил пенальти за фол на Николае Шапаренко, посчитав что украинский хав симулирует нарушение правил.

Зато пенальти был назначен во второй половине матча и в пользу сборной Северной Македонии. Александр Караваев ударил в штрафной Горана Пандева. Георгий Бущан отбил пенальти, правда защита сборной Украины не помогла вратарю отразить еще и добивание.

Пропущенный мяч добавил нервозности нашим футболистам и уверенности македонцам – удержать устраивающий Украину счет было непросто.

В концовке встречи Руслан Малиновский имел шанс забить третий мяч, но не смог реализовать пенальти.

В итоге, Украина одержала сложную победу и получила хорошие шансы на выход из группы чемпионата Европы.

В последнем матче группового этапа 21 июня Украина сыграет с Австрией, которая свой второй матч сыграет сегодня, против команды Нидерландов.

Украина – Северная Македония 2:1

Голы: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Алиоски.

Украина: Бущан, Забарный, Миколенко, Караваев, Матвиенко, Шапаренко(Сидорчук, 78), Зинченко, Степаненко, Малиновский, Ярмоленко (Цыганков, 70), Яремчук (Беседин, 70).

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски (Тричковски, 85), Муслиу, Ристовски, Алиоски, Адеми (Ристевски, 85), Николов (Трайковски, 46), Барди (Аврамовски, 77), Спировски (Чурлинов, 46), Элмаз, Пандев.

Предупреждения: Шапаренко (43), Велкоски (59), Аврамовски (83).

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