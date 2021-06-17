Україна здобула першу перемогу на Євро-2020 завдяки голам Ярмоленка та Яремчука

Підопічні Андрія Шевченка здобули першу перемогу на чемпіонаті Європи, обігравши команду Північної Македонії.

Після матчу з Нідерландами тренерський штаб збірної України повинен був вирішити проблему, хто зіграє на позиції лівого вінгера після травми Олександра Зубкова. Головний тренер Андрій Шевченко довірив місце у старті півзахисникові Миколі Шапаренку, що дозволило зміцнити середню лінію і додати варіативності та гнучкості в тактичну розстановку нашої збірної на матч із Північною Македонією.

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Шевченко не помилився — збірна України вже практично зробила гру за підсумками першого тайму. Спочатку Андрій Ярмоленко підкараулив на кутовому захисті Північної Македонії, відзначившись після скидання пʼятою від Олександра Караваєва, а потім він же вивів на ударну позицію Романа Яремчука, якому залишилося тільки переграти кіпера.

Українці могли забити і третій мʼяч до перерви, проте аргентинський суддя Фернандо Рапаліні не призначив пенальті за фол на Миколу Шапаренко, вважаючи що український хав симулює порушення правил.

Зате пенальті був призначений у другій половині матчу і на користь збірної Північної Македонії. Олександр Караваєв вдарив у штрафний Горана Пандева. Георгій Бущан відбив пенальті, щоправда захист збірної України не допоміг воротареві відбити ще й добивання.

Пропущений мʼяч додав нервозності нашим футболістам і впевненості македонцям — утримати рахунок, що влаштовує Україну, було непросто.

У кінцівці зустрічі Руслан Маліновський мав шанс забити третій мʼяч, але не зміг реалізувати пенальті.

Зруштою, Україна отримала складну перемогу й отримала хороші шанси на вихід із групи чемпіонату Європи.

В останньому матчі групового етапу 21 червня Україна зіграє з Австрією, яка свій другий матч зіграє сьогодні, проти команди Нідерландів.

Україна — Північна Македонія 2:1

Голи: 1:0 — 29 Ярмоленко, 2:0 — 34 Яремчук, 2:1 — 57 Аліоскі.

Україна: Бущан, Забарний, Миколенко, Караваєв, Матвієнко, Шапаренко (Сидорчук, 78), Зінченко, Степаненко, Малиновський, Ярмоленко (Циганков, 70), Яремчук (Бесєдін, 70).

Північна Македонія: Дмитриєвський, Велковський (Тричковський, 85), Мусліу, Рістковський, Аліоскі, Адемі (Рістевський, 85), Ніколов (Трайковський, 46), Барді (Аврамовський, 77), Спировський (Чурлінов, 46), Елмас, Пандев.

Попередження: Шапаренко (43), Велкоський (59), Аврамовський (83).

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