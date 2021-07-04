Эмоции болельщиков, автографы Зинченко: что происходило в отеле после матча Украина - Англия (видео)

После матча со сборной Англии под гостиницу где жила сборная Украины в Риме, прибыли болельщики

Влог vZbirna, который ведет пресс-атташе главного тренера национальной сборной Николай Васильков, показал, что происходило в отеле сборной Украины после поражения от сборной Англии.

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На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

Сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко отметил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

Напомним, в течение Евро-2020 Украина регулярно сталкивалась с кадровыми проблемами. В матче 1-го тура группового этапа против Нидерландов (2:3) травму получил Александр Зубков. Он продолжал тренироваться в команде, но больше не сыграл ни в одном из матчей Евро-2020.

В матче против сборной Швеции травму получил Артем Беседин — защитник сборной Швеции Маркус Даниельсон врезался прямой ногой в колено украинскому футболисту. После проведенного обследования, у Беседина диагностирована гиперэкстензия (переразгибание) в коленном суставе, которая вызвала такую обширную травму.

Перед матчем против сборной Англии стало известно, что Украине не поможет Руслан Малиновский, который столкнулся с мышечной травмой.

На Евро-2020 сборная Украины проиграла Нидерландам (2:3), обыграла Северную Македонию (2:1) и уступила Австрии (0:1) на стадии группового этапа, а в 1/8 победила сборную Швеции.

За сборную не стыдно, за поражение — обидно. 5 выводов из выступления Украины на Евро-2020.