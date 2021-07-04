Збірну України з футболу зустріли в "Борисполі" (фото, відео)

Фанати привітали українських футболістів оваціями і словами подяки.

Збірна України з футболу в неділю, 4 липня прибула в Україну з Рима.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Кілька сотень уболівальників приїхали з прапорами України та вигукували спортсменам слова подяки і підтримки.

[ + – ] Вболівальники, які приїхали на зустріч

Також фанати разом з футболістами заспівали гімн України, після чого кричали спортсменам: "Молодці!"

[ + – ] Футболісти з фанатами співають гімн

Разом з уболівальниками футболістів приїхали зустрічати лідер групи "Скай" Олег Собчук, а також репер Ярмак і Фоззі з "ТНМК".

[ + – ] Футболістів вітають музиканти

Зі сцени виступив тренер збірної Андрій Шевченко, який висловив уболівальникам подяку за підтримку, а футболістам — за самовіддачу. Закінчив він свій виступ тричі сказавши: "Слава Україні!".

[ + – ] Тренер збірної Андрій Шевченко

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Хендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє у збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.

На післяматчевій прес-конференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи для всіх бажаючих.