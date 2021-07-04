Сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе" (фото, видео)

Фанаты приветствовали украинских футболистов овациями и словами благодарности.

Сборная Украины по футболу в воскресенье, 4 июля прибыла в Украину из Рима.

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Несколько сотен болельщиков приехали с флагами Украины и выкрикивали спортсменам слова благодарности и поддержки.

[ + – ] Болельщики, приехавшие на встречу

Также фанаты вместе с футболистами спели гимн Украины, после чего кричали спортсменам: "Молодцы!"

[ + – ] Футболисты с фанатами поют гимн

Вместе с болельщиками футболистов приехали встречать лидер группы "Скай" Олег Собчук, а также рэпер Ярмак и Фоззи из "ТНМК".

[ + – ] Футболистов приветствуют музыканты

Со сцены выступил тренер сборной Андрей Шевченко, выразивший болельщикам благодарность за поддержку, а футболистам – за самоотдачу. Закончил он свое выступление трижды сказав: "Слава Украине!".

[ + – ] Тренер сборной Андрей Шевченко

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.