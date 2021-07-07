Шахрайство, відмивання грошей і податкові махінації: у Португалії заарештували президента "Бенфіки"

Луїс Феліпе Вієйра та його син Тьяго Вієйра затримані після обшуків у його офісі і на стадіоні команди

Португальська поліція заарештувала президента "Бенфіки" і його бізнес-партнерів.

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Луїс Феліпе Вієйра, його син Тьяго Вієйра, а також друг і найбільший акціонер клубу Жозе Антоніу дос Сантос потрапили під підозру з ряду статей кримінального кодексу Португалії. Бізнесменам інкримінують шахрайство, відмивання грошей і податкові махінації, повідомляє видання Record.

Згідно із заявою Центру карного розшуку і прокуратури Португалії, йдеться про злочини, повʼязані із зловживанням службовим становищем, кваліфікованим шахрайством, підробкою документів, податковим шахрайством і відмиванням грошей. Футбольний менеджер Бруно Маседо також під арештом.

Президент "Бенфіки" та інші затримані завтра пройдуть перший допит, а сьогодні проведуть ніч у поліцейському відділку PSP у районі Москавіде, у Лісабоні.

Нагадаємо, що в нинішньому міжсезонні португальський клуб продав донецькому "Шахтарю" бразильського півзахисника Педріньйо за 18 мільйонів євро. Цей футболіст став першим літнім надбанням "гірників".

Нагадаємо, раніше Українська Асоціація Футболу довічно дискваліфікувала ексголовного тренера "Металіста" і "Карпат" Олександра Севідова. Апеляційний комітет УАФ вирішив задовольнити апеляційну скаргу Комітету з етики та чесної гри УАФ і змінити рішення КДК УАФ, заборонивши Олександру Севідову здійснювати будь-яку діяльність, повʼязану з футболом (адміністративну, спортивну тощо), довічно.

Крім того, УАФ прийняла рішення заборонити Гельзіну будь-яку футбольну діяльність терміном на 5 років. Також функціонер отримав заборону займатися 5 років умовно, а також фінансовий штраф у 250 тисяч гривень за його дії під час і після матчу з "Шахтарем". Гельзін зможе оскаржити рішення в Апеляційному комітеті УАФ.