Мошенничество, отмывание денег и налоговые махинации: в Португалии арестовали президента "Бенфики"

Луис Фелипе Виейра и его сын Тьяго Виейра задержаны после обысков в его офисе и на стадионе команды

Португальская полиция арестовала президента "Бенфики" и его бизнес-партнеров.

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Луис Фелипе Виейра, его сын Тьяго Виейра, а также друг и самый крупный акционер клуба Жозе Антониу дос Сантос попали под подозрения по ряду статей уголовного кодекса Португалии. Бизнесменам инкриминируют мошенничество, отмывание денег и налоговые махинации, сообщает издание Record.

Согласно заявлению Центра уголовного розыска и прокуратуры Португалии, речь идет о преступлениях, связанных с злоупотреблением служебным положением, квалифицированным мошенничеством, подделкой документов, налоговым мошенничеством и отмыванием денег. Футбольный менеджер Бруно Маседо также оказался под арестом.

Президент "Бенфики" и другие задержанные завтра пройдут первый допрос, а сегодня проведут ночь в полицейском участке PSP в районе Москавиде, в Лиссабоне.

Напомним, что в нынешнее межсезонье португальский клуб продал донецкому "Шахтеру" бразильского полузащитника Педриньо за 18 миллионов евро. Этот футболист стал первым летним приобретением "горняков".

Напомним, ранее Украинская Ассоциация Футбола пожизненно дисквалифицировала экс-главного тренера "Металлиста" и "Карпат" Александра Севидова. Апелляционный комитет УАФ решил удовлетворить апелляционную жалобу Комитета по этике и честной игры УАФ и изменить решение КДК УАФ, запретив Александру Севидову осуществлять любую деятельность, связанную с футболом (административную, спортивную и др.), пожизненно.

Кроме того, УАФ приняла решение запретить Гельзину любую футбольную деятельность сроком на 5 лет. Также функционер получил запрет заниматься 5 лет условно, а также финансовый штраф в 250 тысяч гривен за его действия во время и после матча с "Шахтером". Гельзин сможет обжаловать решение в Апелляционном комитете УАФ.