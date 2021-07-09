Форвард сборной Украины может перейти в европейский топ-клуб – СМИ

Гранды мирового футбола выстроились в очередь за форвардом сборной Украины.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

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Переговоры с украинским нападающим начала легендарная португальская "Бенфика", сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

А испанское издание elgoldigital, в свою очередь, сообщило об интересе к Яремчуку из чемпионата Испании — свое предложение для украинца готовит "Бетис".

На чемпионате Европы по футболу Роман Яремчук забил два гола: первый — в ворота сборной Нидерландов (2:3), а второй — в ворота Северной Македонии (2:1). Успехи футболиста не оставили его без внимания европейских клубов: интерес к Яремчуку проявлял лондонский "Арсенал".

Напомним, на текущей неделе стало известно, что президента "Бенфики" вместе с его сыном и бизнес-партнерами арестовала полиция. Бизнесменам инкриминируют мошенничество, отмывание денег и налоговые махинации.

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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