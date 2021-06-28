Форвард сборной Украины может перейти в топ-клуб АПЛ – СМИ

Бельгийский "Гент" уже начал поиски нападающего, который заменит украинца Романа Яремчука в команде.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Англии.

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Как сообщает Voetbal Belgie, лондонский "Арсенал" проявляет интерес к украинцу и готов заплатить за нападающего 20-25 миллионов евро.

Ожидается, что сумма, которую предложит "Арсенал", устроит нынешний клуб Яремчука – бельгийский "Гент". Бельгийцы уже начали поиски нападающего, который заменит украинца в команде. Одним из потенциальных трансферов называется нападающий "Фенербахче" Саматта.

Отметим, что Роман Яремчук – один из лучших игроков сборной на нынешнем Евро. На его счету – два гола за сборную Украины на чемпионате Европы. Он забивал в ворота сборных Нидерландов (2:3) и сборной Северной Македонии (2:1). Столько же имеет нападающий сброрной Украины Андрей Ярмоленко, представляющий на турнире английский "Вест Хэм". К слову, Ярмоленко забивал в тех же матчах, что и Яремчук. Оба футболиста являются авторами всех голов сборной Украины на Евро-2020.

Ранее Фокус сообщал, что главная звезда сборной Украины на Евро может перейти в топ-клуб. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к карьерным переменам. Украинцем интересуется турецкий "Галатасарай", сообщает журналист Эртан Сюзгюн. Турецкий клуб начал согласовывать с Ярмоленко личный контракт.

"Вест Хэм", за который сейчас играет украинец, готов отпустить футболиста бесплатно, чтобы разгрузить зарплатную ведомость команды.

В прошлом году Ярмоленко провел на поле всего лишь 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Известнй портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.

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