Главная звезда сборной Украины на Евро может перейти в топ-клуб – СМИ
Андрей Ярмоленко близок к тому, чтобы продолжить карьеру в именитом турецком клубе.
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к карьерным переменам.
Украинцем интересуется турецкий "Галатасарай", сообщает журналист Эртан Сюзгюн. Турецкий клуб начал согласовывать с Ярмоленко личный контракт.
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В прошлом году Ярмоленко провел на поле всего лишь 362 минуты в 15 матчах АПЛ. Известнй портал Transfermarkt оценивает 31-летнего украинца в 4 млн евро.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко не тренировался в общей группе вместе с Зубковым и Поповым.
Напомним, что сборная Украины сохраняет лишь теоретические шансы на плей-офф. Команда Андрея Шевченко еще может попасть в четверку лучших команд, которые заняли третье место в своих группах. Сегодня, после завершения последних матчей группового этапа чемпионата Европы, станет известно, продолжит ли участие в турнире Украина или отправится домой.
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Отметим, ранее Фокус рассказывал, что после поражения в матче против Австрии тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что "с такой игрой команде нечего делать в плей-офф". Сами же футболисты утверждали, что они опустошены прошедшей игрой.
Также Фокус рассказывал, что украинцы провели масштабный марш в Бухаресте перед матчем Украина — Австрия. Болельщики по пути на стадион, где должен был пройти финальный матч в групповом раунде Евро-2020 для нашей сборной, поддержали футболистов фанатскими кричалками и песнями.
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