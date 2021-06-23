Головна зірка збірної України на Євро може перейти в топклуб — ЗМІ

Андрій Ярмоленко близький до того, щоб продовжити кар'єру в знаменитому турецькому клубі.

Лідер збірної України Андрій Ярмоленко близький до карʼєрних змін.

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Українцем цікавиться турецький "Галатасарай", повідомляє журналіст Ертан Сюзгюн. Турецький клуб почав погоджувати з Ярмоленком особистий контракт.

"Вест Гем", за який зараз грає українець, готовий відпустити футболіста безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість команди.

У минулому році Ярмоленко провів на полі всього лише 362 хвилини в 15 матчах АПЛ. Відомо портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Ярмоленко не тренувався в загальній групі разом із Зубковим і Поповим.

Нагадаємо, що збірна України зберігає лише теоретичні шанси на плей-оф. Команда Андрія Шевченка ще може потрапити в четвірку кращих команд, які посіли третє місце в своїх групах. Сьогодні, після завершення останніх матчів групового етапу чемпіонату Європи, стане відомо, чи продовжить участь в турнірі Україна або ж повереться додому.

В УАФ запропонували відправити збірну на Донбас після матчу з Австрією.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав, що після поразки в матчі проти Австрії тренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що "з такою грою команді нічого робити в плей-оф". Власне ж футболісти стверджували, що вони спустошені грою, що пройшла.

Також Фокус розповідав, що українці провели масштабний марш у Бухаресті перед матчем Україна — Австрія. Уболівальники на шляху до стадіону, де повинен був пройти фінальний матч у груповому раунді Євро-2020 для нашої збірної, підтримали футболістів фанатськими кричалками і піснями.

Час спуститися з небес на землю. 5 висновків після матчу Україна — Австрія.