Форвард збірної України може перейти в топ-клуб АПЛ — ЗМІ

Бельгійський "Гент" вже почав пошуки нападника, який замінить українця Романа Яремчука в команді.

Нападаючий збірної України Роман Яремчук близький до того, щоб продовжити кар'єру в чемпіонаті Англії.

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Як повідомляє Voetbal Belgie, лондонський "Арсенал" проявляє інтерес до українця і готовий заплатити за нападаючого 20-25 мільйонів євро.

Очікується, що сума, яку запропонує "Арсенал", влаштує нинішній клуб Яремчука — бельгійський "Гент". Бельгійці вже почали пошуки нападника, який замінить українця в команді. Одним з потенційних трансферів називається нападник "Фенербахче" Саматта.

Відзначимо, що Роман Яремчук — один з найкращих гравців збірної на нинішньому Євро. На його рахунку — два голи за збірну України на чемпіонаті Європи. Він забивав у ворота збірної Нідерландів (2:3) і збірної Північної Македонії (2:1). Стільки ж голів має нападник сброрной України Андрій Ярмоленко, який представляє англійський "Вест Хем". До слова, Ярмоленко забивав в тих же матчах, що і Яремчук. Обидва футболісти є авторами всіх голів збірної України на Євро-2020.

Раніше Фокус повідомляв, що головна зірка збірної України на Євро може перейти в топ-клуб. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко близький до кар'єрних змін. Українцем цікавиться турецький "Галатасарай", повідомляє журналіст Ертан Сюзгюн. Турецький клуб почав погоджувати з Ярмоленко особистий контракт.

"Вест Хем", за який зараз грає українець, готовий відпустити футболіста безкоштовно, щоб розвантажити зарплатну відомість команди.

У минулому році Ярмоленко провів на полі всього лише 362 хвилини в 15 матчах АПЛ. Відомо портал Transfermarkt оцінює 31-річного українця в 4 млн євро.

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