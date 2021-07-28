Героя збірної України на Євро-2020 продадуть за 25 мільйонів євро

Бельгійський клуб хоче добре заробити на продажу Романа Яремчука в новий клуб.

Нападник збірної України та бельгійського "Гента" Роман Яремчук налаштований у це трансферне вікно змінити клубну прописку, покинувши місцевий чемпіонат, повідомляє WalFoot.

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Відзначається, що український футболіст досі не повернувся в розташування команди з відпустки, а клуб не включав його в заявку на минулі поєдинки. За даними джерела, "Гент" не має наміру утримувати Яремчука в колективі та готовий продати його за 25 мільйонів євро.

Відомо, що ряд європейських команд претендують на нападника. Довгий час ЗМІ називали основним претендентом на футболіста "Бенфіку", яка контактувала як із клубом, так і з гравцем. Тепер же преса акцентує увагу на римській "Ромі".

Раніше повідомлялося, що в послугах Яремчука зацікавлений особисто головний тренер "вовків" Жозе Моуріньо, який вніс гравця в шорт-лист центрфорвардів разом із Сердаром Азмуном із "Зеніту". Також Яремчуком цікавився топ-клуб із чемпіонату Англії — лондонський "Арсенал".

Нагадаємо, що після завершення чемпіонату Європи відомий портал Transfermarkt оновив цінник українських футболістів. На думку джерела, Яремчук може занести минулий турнір собі в плюс, оскільки він подорожчав до 17,5 мільйонів євро. На чемпіонаті Європи Роман забив два голи — один у ворота Нідерландів, інший — у ворота команди Північної Македонії.

Раніше Фокус повідомляв, що головна зірка збірної України на Євро може перейти в топ-клуб. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко близький до кар'єрних змін. Українцем цікавиться турецький "Галатасарай".