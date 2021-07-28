Моурінью хоче купити форварда збірної України

Зірка Євро-2020 в складі України Роман Яремчук близький до того, щоб продовжити кар'єру в Італії.

Головний тренер "Роми" Жозе Моурінью розглядає варіант із запрошенням у команду українського нападника бельгійського "Гента" Романа Яремчука, повідомляє Voetbalkrant.com.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За даними джерела, португальський фахівець вніс українського футболіста до списку своїх бажань на позицію центрфорварда на заміну вікового Едіна Джеко. Також серед кандидатів Моурінью ЗМІ називають форварда "Зеніта" Сердара Азмуна, який близький до відходу в "Баєр".

Відомо, що Яремчук націлений покинути "Гент" у поточне трансферне вікно, а бельгійський клуб планує продати гравця, заробивши на трансфері від 15 до 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що головним претендентом на українця залишається "Бенфіка", яка вже провела переговори як із клубом, так і з гравцем. Але португальці готові купити Романа тільки після продажу свого форварда Гаріса Сеферовича.

Також Яремчуком цікавився топклуб із чемпіонату Англії — лондонський "Арсенал".

Варто зазначити, що ціна низки українських футболістів зросла після минулого чемпіонату Європи. За оцінкою ЗМІ, вартість Яремчука піднялася до 17,5 мільйонів євро.

Зазначимо, що Роман Яремчук — один із кращих гравців збірної на нинішньому Євро. На його рахунку — два голи за збірну України на чемпіонаті Європи. Він забивав у ворота збірних Нідерландів (2:3) і збірної Північної Македонії (2:1).

Раніше Фокус повідомляв, що головна зірка збірної України на Євро може перейти в топклуб. Лідер збірної України Андрій Ярмоленко близький до кар'єрних змін. Українцем цікавиться турецький "Галатасарай".