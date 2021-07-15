Зінченко — 28 млн євро, Яремчук — 17,5: п'ять гравців збірної України подорожчали після Євро-2020 (фото)

Футболісти збірної України потрапили в топ найбільшого подорожчання гравців за підсумками чемпіонату Європи.

Відразу пʼять гравців збірної України увійшли в топ гравців, що додали в ціні після виступів на чемпіонаті Європи.

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У топ-11 футболістів, які найбільше подорожчали, потрапили двоє українців — захисник "Динамо Київ" Ілля Забарний і захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко. Забарний подорожчав на пʼять мільйонів, Зінченко — на три.

Зінченко тепер коштує 28 мільйонів євро і, як і раніше, залишається найдорожчим гравцем збірної України. На другому місці — нападник Роман Яремчук з вартістю 17,5 мільйонів євро (+ 2,5 мільйони євро), трійку замикає Ілля Забарний, який коштує 11 мільйонів євро.

Четверте місце у воротаря Георгія Бущана — його вартість 7,5 мільйонів євро. Автор переможного голу у ворота збірної Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи Артем Довбик коштує 1,5 мільйона євро і подорожчав на 500 тисяч євро.

[ + – ] Гравці збірної України, котрі подорожчали Фото: Transfermarkt

Раніше Фокус показував, як збірну України з футболу зустріли в "Борисполі". В аеропорту делегацію головної команди країни очікували сотні вболівальників і відомі музиканти.

Нагадаємо, збірна України завершила виступи на Євро-2020, програвши збірній Англії з рахунком 0: 4. Голи у ворота української збірної забивали двічі Гаррі Кейн, Гарі Магуайр і Джордан Гендерсон.

Після матчу Андрій Шевченко заявив, що залишився задоволений грою команди на турнірі, а рішення про його майбутнє в збірній України буде прийнято після повернення команди до Києва.

На післяматчевій пресконференції нападник збірної України Роман Яремчук подякував уболівальникам за підтримку, а Олександр Зінченко роздавав автографи на лаунж-барі для всіх охочих.

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