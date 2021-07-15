Зинченко – 28 млн евро, Яремчук – 17,5: пять игроков сборной Украины подорожали после Евро-2020 (фото)

Футболисты сборной Украины попали в топ самых подорожавших игроков по итогам чемпионата Европы.

Сразу пять игроков сборной Украины вошли в топ игроков, прибавивших в цене после выступлений на чемпионате Европы.

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В топ-11 самых подорожавших футболистов попали два украинца — защитник "Динамо Киев" Илья Забарный и защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко. Забарный прибавил на пять миллионов, Зинченко — на три.

Зинченко теперь стоит 28 миллионов евро и по-прежнему остается самым дорогим игроком сборной Украины. На втором месте — нападающий Роман Яремчук со стоимостью 17,5 миллионов евро (+ 2,5 миллиона евро), тройку замыкает Илья Забарный, который стоит 11 миллионов евро.

Четвертое место у вратаря Георгия Бущана — его стоимость 7,5 миллионов евро. Автор победного гола в ворота сборной Швеции в 1/8 финала чемпионата Европы Артем Довбик стоит 1,5 миллионов евро и прибавил на 500 тысяч евро.

[ + – ] Сборная подорожавших игроков сборной Украины Фото: Transfermarkt

Ранее Фокус показывал, как сборную Украины по футболу встретили в "Борисполе". В аэропорту делегацию главной команды страны ожидали сотни болельщиков и известные музыканты.

Напомним, сборная Украины завершила выступления на Евро-2020, проиграв сборной Англии со счетом 0:4. Голы в ворота украинской сборной забивали дважды Гарри Кейн, Гарри Магуайр и Джордан Хендерсон.

После матча Андрей Шевченко заявил, что остался доволен игрой команды на турнире, а решение о его будущем в сборной Украины будет принято после возвращения команды в Киев.

На послематчевой пресс-конференции нападающий сборной Украины Роман Яремчук поблагодарил болельщиков за поддержку, а Александр Зинченко раздавал автографы в лобби отеля для всех желающих.

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