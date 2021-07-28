Моуриньо хочет купить форварда сборной Украины

Звезда Евро-2020 в составе Украины Роман Яремчук близок к тому, чтобы продолжить карьеру в Италии.

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо рассматривает вариант с приглашением в команду украинского нападающего бельгийского "Гента" Романа Яремчука, сообщает Voetbalkrant.com.

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По данным источника, португальский специалист включил украинского футболиста в список своих желаний на позицию центрфорварда за замену возрастному Эдину Джеко. Также среди кандидатов Моуриньо СМИ называют форварда "Зенита" Сердара Азмуна, который близок к уходу в "Байер".

Известно, что Яремчук нацелен покинуть "Гент" в текущее трансферное окно, а бельгийский клуб планирует продать игрока, заработав на трансфере от 15 до 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на украинца остается "Бенфика", которая уже провела переговоры как с клубом, так и с игроком. Но португальцы готовы купить Романа только после продажи своего форварда Хариса Сеферовича.

Также Яремчуком интересовался топ-клуб из чемпионата Англии – лондонский "Арсенал".

Стоит отметить, что цена ряда украинских футболистов возросла после прошедшего чемпионата Европы. По оценке СМИ, стоимость Яремчука поднялась до 17,5 миллионов евро.

Отметим, что Роман Яремчук – один из лучших игроков сборной на нынешнем Евро. На его счету – два гола за сборную Украины на чемпионате Европы. Он забивал в ворота сборных Нидерландов (2:3) и сборной Северной Македонии (2:1).

Ранее Фокус сообщал, что главная звезда сборной Украины на Евро может перейти в топ-клуб. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к карьерным переменам. Украинцем интересуется турецкий "Галатасарай".