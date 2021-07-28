Героя сборной Украины на Евро-2020 продадут за 25 миллионов евро

Бельгийский клуб хочет хорошо заработать на продаже Романа Яремчука в новый клуб.

Нападающий сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук намерен в текущее трансферное окно сменить клубную прописку, покинув местный чемпионат, сообщает WalFoot.

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Отмечается, что украинский футболист до сих пор не вернулся в расположение команды из отпуска, а клуб не включал его в заявку на прошедшие поединки. По данным источника, "Гент" не намерен удерживать Яремчука в коллективе и готов продать его за 25 миллионов евро.

Известно, что ряд европейских команд претендуют на нападающего. Долгое время СМИ называли основным претендентом на футболиста "Бенфику", которая контактировала как с клубом, так и с игроком. Теперь же пресса акцентирует внимание на римской "Роме".

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересован лично главный тренер "волков" Жозе Моуриньо, который внес игрока в шорт-лист центрфорвардов вместе с Сердаром Азмуном из "Зенита". Также Яремчуком интересовался топ-клуб из чемпионата Англии – лондонский "Арсенал".

Напомним, что после завершения чемпионата Европы известный портал Transfermarkt обновил ценник украинских футболистов. По мнению источника, Яремчук может занести прошедший турнир себе в плюс, так как он подорожал до 17,5 миллионов евро. На чемпионате Европы Роман забил два гола – один в ворота Нидерландов, другой – в ворота команды Северной Македонии.

Ранее Фокус сообщал, что главная звезда сборной Украины на Евро может перейти в топ-клуб. Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко близок к карьерным переменам. Украинцем интересуется турецкий "Галатасарай".