Британка, выигравшая почти два миллиона фунтов в 16 лет, потеряла все и живет на пособие

Калли Роджерс в 2003 году сорвала джек-пот в лотерею, работая кассиршей

Калли Роджерс в 2003 году выиграла в лотерею 1,8 миллионов фунтов стерлингов. Тогда ей было всего 16 лет и таблоиды называли ее самым удачливым подростком Великобритании. Однако оказалось, что такими солидными деньгами Калли не сумела распорядится разумно и сейчас вынуждена жить на пособие. Об этом пишет The Sun.

В 2003 году Калли работала кассиршей и зарабатывала 3,60 фунтов в час. Однако все изменил ее выигрыш. Она стала самой молодой британкой, сорвавшей джек-пот, звездой таблоидов и завсегдатаем вечеринок.

Калли съехала от своих приемных родителей, с которыми жила в Кокермауте, Камбрия, и бросила школу. Вскоре она познакомилась с Ники Лоусоном, отца двоих ее старших детей, и переехала в бунгало за 180 тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] Калли Роджерс в 2003 году со своим парнем и приемными родителями

Но спустя пять лет пара рассталась и Калли пыталась покончить с собой. В какой-то момент служба опеки отобрала от нее детей и, чтобы поднять себе настроение и поверить в себя, Калли увеличила себе грудь, вставив самые дорогие на тот момент импланты, что обошлось ей в 17 тысяч фунтов.

Также она рассказывала, что потратила четверть миллиона фунтов на вечеринки с кокаином и не менее 300 тысяч на дизайнерскую одежду.

Сейчас Калли, которой исполнилось 33 года, считает, что деньги сделали ее несчастной. "Знакомые просили денег на новые машины, и я помогала им. У меня не получалось отказывать. Теперь я понимаю, что меня использовали из-за моего юного возраста. У меня было много фальшивых друзей", — говорит она.

[ + – ] Калли Роджерс с одним из своих детей [ + – ] Фото: Facebook

В интервью журналу Closer в 2013 году Калли рассказывала, что поздно вставала и питалась едой на вынос, а потом приходили "так называемые друзья", чтобы повеселиться.

"Внезапно я стал местной знаменитостью, и люди подходили ко мне в пабах, говоря, что они мои друзья и требуя их угостить. Я не знала, кому доверять", — Калли призналась, что такая куча денег, это было слишком много для подростка, но она не сломалась и стала сильнее.

Ей пришлось жить на пособие по безработице, пока она не нашла работу горничной.

В 2018 году на нее напали две женщины в пабе и избили до полусмерти, сломав Калли нос и пару ребер.

Представители лотереи в свою очередь заявили, что всегда были готовы ей помочь, и неоднократно предлагали различные юридические и финансовые консультации, от которых Калли отказывалась.

[ + – ] Калли Роджерс в 2020 году/Фото: скриншот

В какой-то момент казалось, что Калли взялась за ум. Она начала учиться на медсестру, воспитывала четырех своих детей и завела отношения с неким Джейсоном Фироном. Однако в декабре прошлого года полиция задержала их, когда они ехали на машине сквозь живую изгородь.

Оказалось, что Калли села за руль под воздействием кокаина. А когда ее задержали, то бросалась на полицейских, так что им пришлось использовать перцовый баллончик. Суд на 22 месяца запретил ей водить машину, обязал носить электронный браслет и соблюдать комендантский час.