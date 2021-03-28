Британка, яка виграла майже два мільйони фунтів у 16 років, втратила все і живе на допомогу

Каллі Роджерс у 2003 році зірвала джек-пот в лотерею, працюючи касиркою.

Каллі Роджерс у 2003 році виграла в лотерею 1,8 мільйона фунтів стерлінгів. Тоді їй було всього 16 років і таблоїди називали її найщасливішим підлітком Великобританії. Однак виявилося, що такими солідними грошима Каллі не зуміла розпорядиться розумно і зараз змушена жити на допомогу. Про це пише The Sun.

У 2003 році Каллі працювала касиркою і заробляла 3,60 фунтів на годину. Однак все змінив її виграш. Вона стала наймолодшою британкою, яка зірвала джек-пот, зіркою таблоїдів і завсідницею вечірок.

Каллі з'їхала від своїх прийомних батьків, з якими жила в Кокермауті, Камбрія, і кинула школу. Незабаром вона познайомилася з Нікі Лоусоном, батьком двох її старших дітей, і переїхала в бунгало за 180 тисяч фунтів стерлінгів.

[ + – ] Каллі Роджерс у 2003 році зі своїм хлопцем і прийомними батьками

Але через п'ять років пара розлучилася і Каллі намагалася накласти на себе руки. У якийсь момент служба опіки відібрала у неї дітей і, щоб підняти собі настрій та повірити в себе, Каллі збільшила собі груди, вставивши найдорожчі на той момент імпланти, що обійшлося їй у 17 тисяч фунтів.

Також вона розповідала, що витратила чверть мільйона фунтів на вечірки з кокаїном і не менше 300 тисяч на дизайнерський одяг.

Зараз Каллі, якій виповнилося 33 роки, вважає, що гроші зробили її нещасною. "Знайомі просили грошей на нові машини, і я допомагала їм. У мене не виходило відмовляти. Тепер я розумію, що мене використали через мій юний вік. У мене було багато фальшивих друзів", — говорить вона.

[ + – ] Каллі Роджерс з одним зі своїх дітей [ + – ] Фото: Facebook

В інтерв'ю журналу Closer у 2013 році Каллі розповідала, що пізно вставала і харчувалася їжею на винос, а потім приходили "так звані друзі", щоб повеселитися.

"Раптово я стала місцевою знаменитістю, і люди підходили до мене в пабах, кажучи, що вони мої друзі і вимагаючи їх пригостити. Я не знала, кому довіряти", — Каллі зізналася, що така купа грошей була занадто великою для підлітка, але вона не зламалася і стала сильнішою.

Їй довелося жити на допомогу по безробіттю, поки вона не знайшла роботу покоївки.

У 2018 році на неї напали двоє жінок в пабі і побили до напівсмерті, зламавши Каллі ніс і пару ребер.

Представники лотереї зі свого боку заявили, що завжди були готові їй допомогти, і неодноразово пропонували різні юридичні та фінансові консультації, від яких Каллі відмовлялася.

[ + – ] Каллі Роджерс у 2020 році/Фото: скріншот

У якийсь момент здавалося, що Каллі взялася за розум. Вона почала вчитися на медсестру, виховувала чотирьох своїх дітей і завела стосунки з якимось Джейсоном Фіроном. Однак в грудні минулого року поліція затримала їх, коли вони їхали на машині крізь живопліт.

Виявилося, що Каллі сіла за кермо під впливом кокаїну. А коли її затримали, то кидалася на поліцейських, так що їм довелося використовувати перцевий балончик. Суд на 22 місяці заборонив їй водити машину, зобов'язав носити електронний браслет і дотримуватися комендантської години.