Во французском лесу начали рубить столетние дубы для реконструкции собора Нотр-Дам

Всего под топор пойдут 1500 деревьев

В бывшем королевском лесу Берсе во французской Луаре начали рубить столетние дубы для реконструкции Собора Парижской Богоматери, который чуть не сгорел в 2019 году. Об этом пишет france24.

Первым из срубленных деревьев, стал дуб, посаженный еще во времена Французской революции. Его возраст не менее двух сотен лет.

"Мы знаем, что это конец чего-то, но это также и начало», — сказала Полин Делорд, хранительница леса в пятнадцатом поколении, ответственная за защиту леса.

Всю зиму подходящие деревья искали с помощью дронов. Деревья должны были быть прямыми, иметь диаметр 50-90 см и высоту 8-14 метров. Чтобы сохранить ценные свойства древесины, дубы нужно рубить не позднее конца марта, пока дерево имеет меньше соков, и затем сушить в течение 18 месяцев.

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Деревья из леса Берсе подошли идеально. У них даже есть небольшой изгиб, который делает их идеальными для реконструкции сгоревшего шпиля. 200-летний дуб не самый старый в лесу Берсе. Его высадили еще во времена Людовика XIV, чтобы обеспечить древесиной королевский флот. Всего в лесу Берсе срубят восемь деревьев. Всего на реконструкцию были пожертвованы 1300 дубов из 200 французских лесов.

Напомним, после масштабного пожара в Нотр-Дам, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что шпиль будет реконструирован с исторической точностью, в готическом стиле. И это значит, что теперь нужно найти 1500 дубов, возраст которых составляет от 150 до 200 лет. Нотр-Дам планируется открыть для публики в 2024 году.