Шестеро северокорейских пограничников сбежали в Китай из-за "голода и переутомления"

Жизнь военных в КНДР стала особенно тяжелой в последние месяцы из-за острой нехватки продовольствия с начала пандемии коронавируса.

Шестеро северокорейских солдат из пограничной воинской части сбежали через реку Ялу в Китай вместе со своим оружием.

Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, групповой побег военнослужащих из КНДР довольно редкое явление, хотя побеги в одиночку или вдвоем происходят довольно часто.

Военнослужащие подразделения, в котором служили перебежчики, были развернуты на границе с Китаем для предотвращения побегов других северокорейцев, и, как сообщается, жаловалось на переутомление и недоедание с начала пандемии коронавируса.

"Шестеро пограничников были в ночном дозоре и не вернулись утром в подразделение в установленное время. Поисковая группа прочесала всю приграничную территорию в поисках пропавших. Было установлено, что эти шестеро пересекли реку со своим оружием и сбежали в Китай", – говорится в сообщении.

Издание отмечает, что побег из КНДР сразу шести военнослужащих демонстрирует растущее недовольство в этой закрытой от мира стране.

Жизнь военных в КНДР стала особенно тяжелой в последние месяцы из-за острой нехватки продовольствия и остановки контрабанды после закрытия границы в ответ на пандемию коронавируса.

"Обычно пограничники вступают в сговор с контрабандистами и торговцами, и они живут лучше, чем солдаты в других регионах", – пишет издание.

Однако вспышка коронавируса бушует уже больше года, контрабанда прекратилась, и в последние месяцы солдаты страдают от голода.

"Подразделение будет распущено, командиры и все (связанные с инцидентом) должны будут понести ответственность, так что какое-то время там будет что-то вроде кровавой бойни", – сообщили изданию источники.

Напомним, в прошлом году спортсмен из КНДР сумел сбежать в Южную Корею, использовав шест для прыжков. Он преодолел забор и заминированную полосу в демилитаризованной зоне.