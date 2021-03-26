Роботы и полеты на Луну: в Индии политик с невероятными обещаниями призывает голосовать за себя

Тулам Сараванан решил высмеять методы политической борьбы кандидатов, которые заманивают избирателей подарками и "обещаниями".

В Индии независимый кандидат на выборах округа Тулам Сараванан пообещал своим избирателям вертолеты, полеты на Луну и даже искусственный айсберг, чтобы охлаждать температуру воздуха в его округе. Об этом сообщает Business Today.

Кроме вертолетов и айсбергов, он пообещал тем, кто его поддержит, трехэтажные дома и роботов, чтобы облегчить работу домохозяек.

Он объяснил, что цель его "обещаний" — повысить осведомленность людей, попадающихся на бесплатные подарки от других кандидатов, и заставить избирателей выбирать обычных людей, а не тех, у кого больше всего денег.

"Моя цель — привлечь внимание к людям, попадающимся на бесплатные подарки политических партий. Я хочу, чтобы они выбрали хороших кандидатов, которые являются обычными скромными людьми", — сказал кандидат.

По словам издания, Сараванан живет со своими пожилыми родителями. Он занял деньги для выплаты депозита в размере 20 тысяч рупий (около 270 долларов) для подачи документов о выдвижении своей кандидатуры.

Сараванан рассказал, что у него нет денег на избирательную кампанию и обратился за помощью к друзьям и родственникам, чтобы распространить свое мнение.

"Мое сообщение в WhatsApp стало вирусным, и люди думают о моих высоких обещаниях и о том, что за ними стоит. Это моя победа, хотя я, возможно, не выиграю", — сказал он.

Его символ — мусорная корзина. Послание для избирателей Сараванана состоит в том, что если они хотят довериться обещаниям, которые никогда не будут выполнены — с таким же же успехом они могут выбросить свои голоса в мусорное ведро.

По его словам, что политические партии превращают политику региона в "круговорот денег" и пренебрегают благосостоянием людей. Сараванан считает, что политики не работают, находясь у власти, а пытаются заманить избирателей подарками во время предвыборной кампании.

Напомним, 13-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Адам Кадыров – одержал победу на первых в своей жизни выборах. Руководитель региона рассказал, что его ребенка назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.