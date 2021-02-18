В чеченской школе прошла инаугурация 13-летнего сына Рамзана Кадырова (видео)

На школьных выборах Адам Кадыров набрал более 80% голосов. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже поздравил сына с "уверенной победой".

13-летний сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Адам Кадыров – одержал победу на первых в своей жизни выборах. Как на своей странице "ВКонтакте" написал руководитель региона, его ребенка назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова.

"Дорогие друзья! Во вторник в Центре образования имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова состоялось очередное значимое событие в школьной жизни. Здесь прошла торжественная инаугурация Президента Ученического самоуправления Адама Кадырова", – отметил глава республики.

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По его словам, "выборная кампания была организована под вниманием Избирательной комиссии и с соблюдением всех установленных нормативных процедур". Во время голосования, в котором принимали участие ученики 3-11 классов, а также учителя и администрация, Адам Кадыров набрал 81,7%, оставив далеко позади двух своих оппонентов.

"В ходе инаугурации Адам принес торжественную клятву на школьном уставе, обязуясь соблюдать Конституции России и Чеченской Республики, а также школьные нормативные документы. После этого он получил удостоверение Президента Ученического самоуправления и символ президентской власти от директора Центра образования Яхи Махашевой", – отметил Рамзан Кадыров.

По словам отца Адама, ребенок "с первого класса участвует в общественной жизни школы, получает хорошие оценки и старается помогать своим одноклассникам".

Кадыров добавил, что уже сейчас, в 13-летнем возрасте, его сын является хафизом, поскольку наизусть выучил Коран.

Ранее сообщалось, что в Чечне появится мечеть имени Рамзана Кадырова.

Новый объект по своей красоте не будет уступать "самым крупным святыням мира". Мечеть будет рассчитана на две тысячи человек, а курировать ее строительство поручено помощнику Кадырова Амруди Эдильгириеву.

Решение присвоить мечети имя главы Чечни было принято якобы по "многочисленным просьбам жителей республики". По словам журналистов, сам Кадыров выступил "категорически против" такой идеи.

Напомним, 22 июля прошлого года президент России Владимир Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора.

За несколько дней до этого, 18 июля, глава Чечни обратился в Telegram к Владимиру Зеленскому с призывом подтвердить свои извинения за оскорбивший его выпуск "Квартала 95", опубликованный несколько лет назад. Кроме того, Кадыров в своем посте призвал Зеленского "к выстраиванию добрососедских отношений с Москвой".