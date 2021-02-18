У чеченській школі пройшла інавгурація 13-річного сина Рамзана Кадирова (відео)

На шкільних виборах Адам Кадиров набрав більше 80% голосів. Глава Чечні Рамзан Кадиров вже привітав сина з "впевненою перемогою".

13-річний син глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова — Адам Кадиров — здобув перемогу на перших у своєму житті виборах. Як на своїй сторінці "ВКонтакте" написав керівник регіону, його дитину призначили президентом учнівського самоврядування в Центрі освіти імені першого президента республіки Ахмата Кадирова.

"Дорогі друзі! У вівторок у Центрі освіти імені Першого Президента ЧР, Героя Росії Ахмата-Хаджі Кадирова відбулася чергова значуща подія в шкільному житті. Тут пройшла урочиста інавгурація Президента Учнівського самоврядування Адама Кадирова", — зазначив глава республіки.

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За його словами, "виборна кампанія була організована під увагою Виборчої комісії та з дотриманням всіх встановлених нормативних процедур". Під час голосування, в якому брали участь учні 3-11 класів, а також вчителі й адміністрація, Адам Кадиров набрав 81,7%, залишивши далеко позаду двох своїх опонентів.

"Під час інавгурації Адам приніс урочисту клятву на шкільному статуті, зобов'язуючись дотримуватися Конституції Росії та Чеченської Республіки, а також шкільних нормативних документів. Після цього він отримав посвідчення Президента Учнівського самоврядування і символ президентської влади від директорки Центру освіти Яхі Махашевої", — зазначив Рамзан Кадиров .

За словами батька Адама, дитина "з першого класу бере участь у громадському житті школи, отримує хороші оцінки і намагається допомагати своїм однокласникам".

Кадиров додав, що вже зараз, у 13-річному віці, його син є хафізом, оскільки напам'ять вивчив Коран.

Раніше повідомлялося, що в Чечні з'явиться мечеть імені Рамзана Кадирова.

Новий об'єкт за своює красою не поступатиметься "найбільшим святиням світу". Мечеть буде розрахована на дві тисячі осіб, а курувати її будівництво доручено помічникові Кадирова Амруді Едільгіріеву.

Рішення присвоїти мечеті ім'я глави Чечні було ухвалене нібито за "численними проханнями жителів республіки". За словами журналістів, сам Кадиров виступив "категорично проти" такої ідеї.

Нагадаємо, 22 липня минулого року президент Росії Володимир Путін присвоїв Кадирову звання генерал-майора.

За кілька днів до цього, 18 липня, глава Чечні звернувся в Telegram до Володимира Зеленського із закликом підтвердити свої вибачення за випуск "Кварталу 95", який образив його, опублікований кілька років тому. Крім того, Кадиров у своєму пості закликав Зеленського "до вибудовування добросусідських відносин із Москвою".