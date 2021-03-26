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Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов с "пасхалками", чтящей память Алана Тьюринга,

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фунт, алан тьюринг
Фото: Банк Англии

Гениальный математик и дешифровщик был выбран для изображения на банкноте в июле 2019 года 

Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов, которая будет украшена портретом Алама Тюринга, в знак признания его новаторской работы в области математики и информатики, а также его роли во взломе кода шифратора "Энигмы", которая использовалась Германией во Второй мировой войне. Об этом пишет The Verge.

Банкнота выполнена из полимерного материала. Она поступит в оборот с 23 июня этого года. Ее дизайн содержит множество отсылок ("пасхалок"), связанных с жизнью и наследием Тьюринга. На ней можно увидеть технические чертежи Bombe (машины, использованной для взлома "Энигмы"), часть тикерной ленты, на которой указана дата рождения Тьюринга в двоичном формате (23 июня 1912 года), таблицу и математические формулы из одной из самых известных работ Тьюринга, а защитная фольга будет зеленого и золотого цвета, чтобы напоминать микрочип. 

фунт, алан тьюринг
Новая 50-фунтовая банкнота с изображением Алана Тьюринга
фунт, алан тьюринг
Дата рождения Тьюринга в двоичном формате
фунт, алан тьюринг
Таблица и математические формулы из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года

Таблица и математические формулы взяты из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года "О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения», в которой была представлена концепция машины Тьюринга.

Подпись и цитата Алана Тьюринга
Подпись и цитата Алана Тьюринга

Подпись Тьюринга взята из книги посетителей в Блетчли-парке. Именно там располагается особняк, где во время Второй мировой войны находилось главное шифровальное подразделение Великобритании — Правительственная школа кодов и шифров, позже получившая имя Центр правительственной связи. Также на банкноте использована цитата Тьюринга из интервью для The Times (11 июня 1949 года): "Это только предвкушение того, что должно произойти, и лишь тень того, что на самом деле произойдет".

Защитная нить банкноты
Защитная нить банкноты

Традиционная защитная нить банкноты была изменена, чтобы напоминать дизайн микрочипа, а спиральные узоры подсолнечника отдают дань уважения работам Тьюринга в области морфогенетики.

Портрет королевы на банкноте
Портрет королевы на банкноте

На оборотной стороне банкноты изображены стандартные элементы банкнот Великобритании, включая портрет королевы Елизаветы II

Тьюринг был выбран для изображения на банкноте также в качестве извинения британского правительства. Тьюринг был открытым геем среди друзей, но в 1952 году его арестовали и обвинили в "непристойном поведении" за гомосексуальные действия, которые были незаконными в Англии и Уэльсе до 1967 года. Несмотря на изменения в законе, преследования однополых отношений продолжались в Великобритании и в следующих десятилетиях.

Тьюринг не отрицал обвинения и был осужден и приговорен к химической кастрации. Он написал в письме перед тем, как ему было предъявлено обвинение: "Без сомнения, я выйду из всего этого другим человеком, но кем точно, еще не знаю". Он умер два года спустя в возрасте 41 года, съев яблоко с добавлением цианида. До сих пор неизвестно, было ли это самоубийством, или случайным отравлением. Мать Тьюринга склонялась ко второй версии, следствие было уверено в первой.

Тьюринг и другие мужчины, осужденные по той же статье, были посмертно помилованы начиная с 2017 года после 10-летней кампании, возглавляемой бывшим депутатом Джоном Личем (Тьюринга помиловали в декабре 2013 года, что послужило толчком для принятия закона об амнистии в 2017 году). Лич заявил, что обращение с Тьюрингом было "национальным позором и примером общества в его абсолютно худшем проявлении".

Глава Банка Англии Марк Карни
Глава Банка Англии Марк Карни

Примечательно, но на имеющихся ныне в обращении 50-фунтовых банкнотах изображены отцы британской Индустриальной революции — создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон.