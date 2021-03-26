Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов с "пасхалками", чтящей память Алана Тьюринга,

Гениальный математик и дешифровщик был выбран для изображения на банкноте в июле 2019 года

Банк Англии представил дизайн новой банкноты в 50 фунтов, которая будет украшена портретом Алама Тюринга, в знак признания его новаторской работы в области математики и информатики, а также его роли во взломе кода шифратора "Энигмы", которая использовалась Германией во Второй мировой войне. Об этом пишет The Verge.

Банкнота выполнена из полимерного материала. Она поступит в оборот с 23 июня этого года. Ее дизайн содержит множество отсылок ("пасхалок"), связанных с жизнью и наследием Тьюринга. На ней можно увидеть технические чертежи Bombe (машины, использованной для взлома "Энигмы"), часть тикерной ленты, на которой указана дата рождения Тьюринга в двоичном формате (23 июня 1912 года), таблицу и математические формулы из одной из самых известных работ Тьюринга, а защитная фольга будет зеленого и золотого цвета, чтобы напоминать микрочип.

[ + – ] Новая 50-фунтовая банкнота с изображением Алана Тьюринга

[ + – ] Дата рождения Тьюринга в двоичном формате

[ + – ] Таблица и математические формулы из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года

Таблица и математические формулы взяты из основополагающей статьи Тьюринга 1936 года "О вычислимых числах в приложении к проблеме разрешения», в которой была представлена концепция машины Тьюринга.

[ + – ] Подпись и цитата Алана Тьюринга

Подпись Тьюринга взята из книги посетителей в Блетчли-парке. Именно там располагается особняк, где во время Второй мировой войны находилось главное шифровальное подразделение Великобритании — Правительственная школа кодов и шифров, позже получившая имя Центр правительственной связи. Также на банкноте использована цитата Тьюринга из интервью для The Times (11 июня 1949 года): "Это только предвкушение того, что должно произойти, и лишь тень того, что на самом деле произойдет".

[ + – ] Защитная нить банкноты

Традиционная защитная нить банкноты была изменена, чтобы напоминать дизайн микрочипа, а спиральные узоры подсолнечника отдают дань уважения работам Тьюринга в области морфогенетики.

[ + – ] Портрет королевы на банкноте

На оборотной стороне банкноты изображены стандартные элементы банкнот Великобритании, включая портрет королевы Елизаветы II

Тьюринг был выбран для изображения на банкноте также в качестве извинения британского правительства. Тьюринг был открытым геем среди друзей, но в 1952 году его арестовали и обвинили в "непристойном поведении" за гомосексуальные действия, которые были незаконными в Англии и Уэльсе до 1967 года. Несмотря на изменения в законе, преследования однополых отношений продолжались в Великобритании и в следующих десятилетиях.

Тьюринг не отрицал обвинения и был осужден и приговорен к химической кастрации. Он написал в письме перед тем, как ему было предъявлено обвинение: "Без сомнения, я выйду из всего этого другим человеком, но кем точно, еще не знаю". Он умер два года спустя в возрасте 41 года, съев яблоко с добавлением цианида. До сих пор неизвестно, было ли это самоубийством, или случайным отравлением. Мать Тьюринга склонялась ко второй версии, следствие было уверено в первой.

Тьюринг и другие мужчины, осужденные по той же статье, были посмертно помилованы начиная с 2017 года после 10-летней кампании, возглавляемой бывшим депутатом Джоном Личем (Тьюринга помиловали в декабре 2013 года, что послужило толчком для принятия закона об амнистии в 2017 году). Лич заявил, что обращение с Тьюрингом было "национальным позором и примером общества в его абсолютно худшем проявлении".

[ + – ] Глава Банка Англии Марк Карни

Примечательно, но на имеющихся ныне в обращении 50-фунтовых банкнотах изображены отцы британской Индустриальной революции — создатели парового двигателя Джеймс Уатт и Мэттью Боултон.