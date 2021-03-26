Банк Англії представив дизайн нової банкноти 50 фунтів з "пасхалками", що вшановують пам'ять Алана Тюрінга

Геніальний математик та дешифровщик був обраний для зображення на банкноті у липні 2019 року.

Банк Англії представив дизайн нової банкноти 50 фунтів, яка буде прикрашена портретом Алана Тюрінга, на знак визнання його новаторської роботи в галузі математики та інформатики, а також його ролі у зломі коду шифратора "Енігми", яка використовувалася Німеччиною у Другій світовій війні. Про це пише The Verge.

Банкнота виконана з полімерного матеріалу. Вона надійде в обіг з 23 червня цього року. Її дизайн містить безліч посилань ("пасхалок"), повʼязаних з життям і спадщиною Тюрінга. На ній можна побачити технічні креслення Bombe (машини, використаної для злому "Енігми"), частина тікерної стрічки, на якій вказана дата народження Тюрінга у двійковому форматі (23 червня 1912 року), таблицю і математичні формули з однієї з найвідоміших робіт Тюрінга, а захисна фольга буде зеленого і золотого кольору, щоб нагадувати мікрочіп.

[ + – ] Нова 50-фунтова банкнота із зображенням Алана Тюрінга

[ + – ] Дата народження Тюрінга у двійковому форматі

[ + – ] Таблиця і математичні формули з основоположної статті Тюрінга 1936 року

Таблиця і математичні формули взяті з основоположної статті Тюрінга 1936 року "Про обчислювані числа в додатку до проблеми дозволу", в якій була представлена концепція машини Тюрінга.

[ + – ] Підпис і цитата Алана Тюрінга

Підпис Тюрінга взятий з книги відвідувачів у Блетчлі-парку. Саме там розташовується особняк, де під час Другої світової війни знаходилося головний шифрувальний підрозділ Великобританії — Урядова школа кодів і шифрів, що пізніше отримала імʼя Центр урядового звʼязку. Також на банкноті використана цитата Тюрінга з інтервʼю для The Times (11 червня 1949 роки): "Це тільки передчуття того, що має статися, і лише тінь того, що насправді станеться".

[ + – ] Захисна нитка банкноти

Традиційна захисна нитка банкноти була змінена, щоб нагадувати дизайн мікрочіпу, а спіральні візерунки соняшника віддають данину поваги робіт Тюрінга у сфері морфогенетики.

[ + – ] Портрет королеви на банкноті

На зворотному боці банкноти зображено стандартні елементи банкнот Великобританії, включаючи портрет королеви Єлизавети II

Тюрінга обрали для зображення на банкноті також як вибачення британського уряду. Тюрінг був відкритим геєм серед друзів, але у 1952 році його заарештували і звинуватили у "непристойній поведінці" за гомосексуальні дії, які були незаконними в Англії та Уельсі до 1967 року. Незважаючи на зміни в законі, переслідування одностатевих стосунків тривали у Великобританії і в наступних десятиліттях.

Тюрінг не заперечив звинувачення і був засуджений до хімічної кастрації. Він написав в листі перед тим, як йому було предʼявлено звинувачення: "Без сумніву, я вийду з усього цього іншою людиною, але ким точно, ще не знаю". Він помер два роки потому у віці 41 року, зʼївши яблуко з доданим ціанідом. Досі невідомо, чи було це самогубством, або випадковим отруєнням. Мати Тюрінга схилялася до другої версії, слідство було впевнене у першій.

Тюрінг та інші чоловіки, засуджені за тією ж статтею, були посмертно помилувані починаючи з 2017 року після 10-літньої кампанії, яку очолює колишній депутат Джон Ліч (Тюрінга помилували в грудні 2013 року, що стало поштовхом для прийняття закону про амністію у 2017 році). Ліч заявив, що ставлення до Тюрінга було "національною ганьбою і прикладом суспільства в його абсолютно гіршому прояві".

[ + – ] Голова Банку Англії Марк Карні

Примітно, але на наявних нині в обігу 50-фунтових банкнотах зображені батьки британської Індустріальної революції — творці парового двигуна Джеймс Уатт і Меттью Боултон.